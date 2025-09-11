Día del Maestro en Castex: Reconocieron a docentes jubilados

El acto se desarrolló sobre la calle Rivadavia, frente al monumento a Domingo Faustino Sarmiento, y estuvo enmarcado en la conmemoración oficial del 117 aniversario de Eduardo Castex.

Los docentes jubilados reconocidos fueron Alicia Macagno, Claudia Márquez, Norma Morón y Leonardo Aicardi,

La funcionaria municipal Rosa Cueto pronunció el discurso oficial. “Vivimos en tiempos desafiantes, la información abunda, pero el conocimiento profundo sigue siendo un tesoro difícil de alcanzar”, dijo. Y consideró que los docentes son “guías indispensables” porque “enseñan contenidos y encienden curiosidades, no solo corrigen errores sino que siembran confianza; no solo forman alumnos sino también ciudadanos críticos y comprometidos; la innovación no siempre está en una computadora o en una aplicación, muchas veces está en una pregunta bien formulada o en una estrategia diferente, en atreverse a cambiar la manera que el estudiante ve el mundo”.

Durante el acto actuó el Coro Infantil de Eduardo Castex y las autoridades municipales entregaron recordatorios a los maestros reconocidos.