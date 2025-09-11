jueves 11, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Día del Maestro en Castex: Reconocieron a docentes jubilados

Diadelmaestro reconocimientos docentesjubiladas 11setiembre2025

El acto se desarrolló sobre la calle Rivadavia, frente al monumento a Domingo Faustino Sarmiento, y estuvo enmarcado en la conmemoración oficial del 117 aniversario de Eduardo Castex.

Los docentes jubilados reconocidos fueron Alicia Macagno, Claudia Márquez, Norma Morón y Leonardo Aicardi,

Diadelmaestro monumento docentesjubiladas 11setiembre2025

La funcionaria municipal Rosa Cueto pronunció el discurso oficial. “Vivimos en tiempos desafiantes, la información abunda, pero el conocimiento profundo sigue siendo un tesoro difícil de alcanzar”, dijo. Y consideró que los docentes son “guías indispensables” porque “enseñan contenidos y encienden curiosidades, no solo corrigen errores sino que siembran confianza; no solo forman alumnos sino también ciudadanos críticos y comprometidos; la innovación no siempre está en una computadora o en una aplicación, muchas veces está en una pregunta bien formulada o en una estrategia diferente, en atreverse a cambiar la manera que el estudiante ve el mundo”.

Coroinfantil diadelmaestro 11setiembre2025

Durante el acto actuó el Coro Infantil de Eduardo Castex y las autoridades municipales entregaron recordatorios a los maestros reconocidos.

