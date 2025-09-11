jueves 11, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Diputados finalmente aprobó el llamado a licitación del área petrolera El Medanito

Petroleo jirafas medanito 19junio2025

El Gobierno de La Pampa celebró la aprobación legislativa, por amplia mayoría, que autoriza el llamado a licitación pública nacional e internacional para la explotación del área petrolera El Medanito, ubicada en el departamento de Puelén.  

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial (PEP), fue respaldada mayoritariamente en la Cámara de Diputados y representa un paso clave para garantizar la continuidad de la producción hidrocarburífera en la provincia.

Desde la Secretaría de Energía y Minería, su titular Matías Toso expresó: “Esta aprobación es el resultado de un proceso transparente, técnico y participativo. El Medanito representa el 34% de la producción petrolera pampeana y sostiene más de 350 empleos directos e indirectos. Era fundamental avanzar con tiempo para evitar una caída en la actividad ante el vencimiento del contrato actual en junio de 2026”.

El proyecto contempla la creación de un “data room” técnico, que integrará el pliego licitatorio,  para facilitar el acceso a la información por parte de las empresas interesadas, y establece que la definición de las regalías será potestad de la Legislatura.

“Ejecutaremos lo que los diputados definieron como sistema de regalías móviles, sea un 15% o un 20%. Lo importante es que la provincia mantenga el control estratégico sobre sus recursos”, agregó Toso.

El Gobierno destacó que este proceso fue diseñado con estándares de calidad institucional y que se incorporaron propuestas de la oposición para garantizar el consenso político.
“Hoy damos un paso firme hacia la transición energética de La Pampa”, concluyó el secretario.

