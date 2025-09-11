El Medanito: Cedió el FreJuPa, se fracturó el bloque de la UCR y se dividió el PRO-MID

Con los votos afirmativos de los 15 diputados/as del bloque Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa), más 4 legisladores de la UCR y la misma cantidad del PRO-MID, se alcanzó la mayoría especial que requiere este tipo de normas, y se aprobó convirtió el ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial (PEP) a convocar a una licitación pública nacional e internacional, para otorgar otorgar -por un plazo de 25 años- la concesión de explotación, transporte y distribución de hidrocarburos en el área «El Medanito», en el marco de la Ley Nº 2675.

Ni bien la presidenta de esta Legislatura, Alicia Mayoral, al dar inicio al tratamiento del orden del día, llamó a tratar el proyecto, el diputado Daniel Lovera solicitó que la Cámara se constituyera en comisión para «intentar consensuar un dictamen» que permitiera su abordaje, después de permanecer meses reservado en secretaría.

A la vuelta del cuarto intermedio, Lovera reveló que se había alcanzado un acuerdo que permitiría avanzar con la iniciativa, modificándose el dictamen de mayoría que incorporó un estudio de impacto Ambiental, que antes de la licitación se elabore un Data Room con datos históricos de producción y datos geológicos; el reparto del Bono de $50 millones, con fines específicos entre todos los municipios (30% por coparticipación para obras e infraestructura y el 70% para energías renovables) y, respecto a las regalías señaló: «nuestra propuesta consensuada establece un 20% de regalías con un mínimo de inversión», estableciéndose así una producción básica del 20% (en más si lo establece el pliego) y 15% en producción incremental por nuevos pozos o recuperación secundaria. Por 25 años divididos en 10 – 10 y 5 años. Las condiciones se establecen en los primeros años sobre 77 pozos, los segundos diez años sobre 86 pozos y los últimos cinco años sobre 31 pozos.

DEFENSA DE LOS RECURSOS

«Desde nuestro bloque hemos defendido siempre que lo que está en el subsuelo pampeano se decide en nuestra provincia, se decide en La Pampa. Así que yo creo que estamos dando un paso más en ese camino, este proyecto que proponemos votar hoy no solo cuida los recursos del 25 de Mayo, sino de todas las municipalidades y comisiones de fomento pampeanas, genera ingresos, promueve trabajo local y regional, fortalece la economía y consolida el modelo de desarrollo sustentable”, dijo Lovera.

El legislador oficialista agradeció al resto de las bancadas, porque “después de mucho diálogo, de mucho debate durante muchos meses”, se vota afirmativamente este dictamen unificado, donde “defendemos los recursos pampeanos, defendemos el trabajo pampeano en definitiva. Nuestro bloque está convencido que, con este dictamen, defendemos a la Pampa», cerró Lovera.

APOYO RADICAL

A su turno el diputado Javier Torroba expuso la postura que compartió con sus correligionarios Andrea Valderrama, Romina Mota y Julián Aguilar. Estos legisladores radicales apoyaron el nuevo dictamen.

«Si bien fuimos muy críticos de todo este proceso, desde que se pretendió una aprobación exprés a la prórroga del contrato con PCR, al que nos opusimos, como también lo hicimos cuando nos hicieron llegar un informe del Poder Ejecutivo diciendo que era superior al Data Room, lo que no era cierto», expresó.

«Es el contrato petrolero más importante de la historia. Desde un primer momento exigimos un data room como garantía de transparencia y después de 10 meses que lo venimos exigiendo hoy se incorpora, junto a otros dos planteos fundamentales que habíamos hecho: el data room, que hará una consultora con antecedentes probados; la obligación del PE de remitir el informe de impacto ambiental antes de fin de año; y que una parte del bono se incorpora a los municipios con destino específico, lo que es clave para el federalismo. Por esto, al haberse contemplado lo que pedíamos, vamos a acompañar el proyecto», aseguró.

“ME CUESTA ENTENDERLOS”

La postura de los diputados radicales que no acompañaron la iniciativa, la fundamentó Hipólito Altolaguirre. “Mientras que le suben impuestos a los pampeanos, mientras no se le reconoce el derecho, y voy a dar el caso de esta Legislatura, que los empleados de esta Cámara hace rato que están pidiendo un convenio, vemos que a las petroleras se les da un beneficio”.

“Le guste a quien le guste, esa es la realidad. En función de eso, un geólogo que contratamos y nos asesoró, desde el día uno me dijo algo, el petróleo siempre gana. La verdad que cuando termine esta sesión, lo voy a llamar y le voy a decir la verdad, tenía razón.

“Tiene que entender la sociedad que este proyecto, que es la licitación más importante en la historia de nuestra provincia, va a regir a los próximos siete gobernadores, con lo cual, creo que la responsabilidad que teníamos que tener era superior».

Altalaguirre criticó a sus compañeros de bancada que apoyaron el proyecto oficialista. “Me cuesta entenderlos –dijo- porque nos han votado para ser opositores, para que nos opongamos al aumento de impuestos, para proteger los intereses de los pampeanos». Y cerró expresando: “no quiero dejar de parafrasear a un presidente de la Unión Cívica Radical, que fue el doctor Arturo Illia. A mí no me molestan los de afuera que nos quieren comprar, me molestan los de adentro que nos quieren vender».

“HAY QUE ACEPTAR CUANDO SE PIERDE”

Por su parte el diputado Espartaco Marín dijo que «no es prudente catalogar de malos a todos los que no votan como quisiéramos que voten”, porque “se alcanzó una mayoría agravada y no puede ser que todos seamos malos, hay que aceptar cuando se pierde».

«El dictamen que hoy estamos votando es superador a los tres que se presentaron en abril» y señalando «dicen que el acuerdo se alcanzó entre gallos y medianoche, pero pasó un año entre los gallos y la medianoche», dijo.

Por el lado de Comunidad Organizada, el diputado Maximiliano Aliaga adelantó que su bloque votaría en contra y la diputada Sandra Fonseca fundamentó la postura.

Finalmente, el diputado Enrique Juan dijo que en el PRO «no todos tenemos la misma postura (las diputadas Celeste Rivas y Noelia Viara votaron en contra) pero priorizamos la generación de fuentes de trabajo con mayor inversión y creemos en la transparencia para captar oferentes». Junto a sus pares Lucas Lazaric, Matías Traba y Laura Trapaglia acompañaron con su voto afirmativo.