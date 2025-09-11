En La Pampa, decomisaron e incineraron 40 kilos de carne de jabalí positiva a triquinosis

Con el fin de resguardar la salud pública, el Senasa decomisó y desnaturalizó 40 kilogramos de carne de jabalí con larvas del parásito Trichinellas detectadas en muestras analizadas en laboratorio de Lonquimay (La Pampa). La eliminación se concretó en un frigorífico de Santa Rosa.

Este fue el cuarto foco de triquinosis detectado en La Pampa, que -como los anteriores- fue abordado de manera interinstitucional entre el departamento de Medio Ambiente y Zoonosis del Ministerio de Salud pampeano y el Centro Regional La Pampa – San Luis del Senasa.

El relevamiento sanitario constató que los animales habían sido cazados en una zona rural del norte de La Pampa, y que la carne se encontraba en un domicilio de la ciudad de Santa Rosa donde, siguiendo los protocolos estipulados, se labró el acta de constatación correspondiente y se decomisó la carne que fue eliminada en las instalaciones de un frigorífico de Santa Rosa.

El Senasa recuerda a quienes elaboran productos como chorizos, salazones y otros embutidos con carne de jabalíes u otros animales silvestres, que deben enviar a un laboratorio habilitado una muestra de carne (músculo, diafragma preferentemente) de cada animal para realizar la técnica de Digestión Artificial, única prueba diagnóstica que permite determinar si la carne es apta para el consumo.

La intervención sanitaria inmediata —que continúa fortaleciéndose en La Pampa a través de la Mesa de Zoonosis Provincial— es de suma importancia para la prevención de la triquinosis, enfermedad zoonótica que puede afectar a las personas a través del consumo de carne de cerdo o animales silvestres que contengan en sus músculos larvas del parásito, lo que representa un riesgo para la salud pública.