JDP 2025: Los ganadores de las finales provinciales de la categoría Sub 14

Las finales provinciales de la categoría Sub 14 de los Juegos Deportivos Pampeanos, culminaron –este jueves- en Santa Rosa. El evento contó con la participación de 600 deportistas y fue organizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa.

Como es habitual en estas competencias, las localidades de La Pampa fueron divididas en 10 zonas:

Zona 1: Rancul, Realicó, Parera, Quetrequén, Ingeniero Luiggi, Embajador Martini y Maisonnave.

Zona 2: Intendente Alvear, Alta Italia, Larroudé, Hilario Lagos, Vértiz, Speluzzi, Van Praet, Ceballos, Sarah, Ojeda, Falucho.

Zona 3: Eduardo Castex, Trenel, Arata, Caleufú, Metileo, La Maruja, Pichi Huinca, Conhelo, Monte Nievas.

Zona 4: Quemú Quemú, Villa Mirasol, Colonia Barón, Miguel Cané, Catriló, Lonquimay, Uriburu, Anguil, Dorila, Agustoni, Relmo.

Zona 5: General Pico.

Zona 6: Victorica, Luan Toro, Carro Quemado, Telén, Loventué, Rucanelo, Mauricio Mayer, Winifreda.

Zona 7: Santa Rosa.

Zona 8: Jacinto Arauz, Bernasconi, La Adela, Guatraché, Santa Teresa, San Martín, Abramo, General Campos y Cuchillo Co.

Zona 9: General Acha, Toay, Perú, Quehué, Unanue, Ataliva Roca, Miguel Riglos, Macachín, Alpachiri, Rolón, Doblas, Santa María, Anchorena.

Zona 10: Santa Isabel, La Humada, Algarrobo del Aguila, Puelén, 25 de Mayo, Duval, Chacharramendi, La Reforma, Puelches, Limay Mahuida, Casa de Piedra.



LOS GANADORES

Los campeones comenzaron a surgir el miércoles. El atletismo fue el primer deporte en terminar la actividad en la pista de solado sintética del Parque Don Tomás con estos resultados: en atletismo femenino se coronó campeón la Zona IX, que sumó un total de 146 puntos, escoltada por la Zona VII, que terminó con 93, y la Zona I, con 90. Luego se posicionaron las Zona II con 60, la Zona IV con 37, la Zona VI con 31, la Zona V con 25, la Zona III con 10 y la Zona VIII con 6.

En atletismo masculino la victoria en la general quedó para la Zona I, que se llevó 110 unidades. El podio se completó con la Zona IX con 101 y la Zona VII con 99. El cuarto lugar fue para la Zona II con 65, quinta fue la Zona V con 46, sexta la Zona IV con 30, séptima la Zona VIII con 19, octava la Zona X con 8.



Pico FBC y Campos de Acha en Vóley

El vóley femenino, que tuvo como escenario la cancha del SUM Plan 5000, Pico FBC (representa a la zona V), dirigido por Laura Barberis, se coronó campeón al superar a Campos de General Acha (Zona IX) por 2 a 0.

General Acha, que venía mostrando un excelente juego, se topó con un General Pico encendido, que aprovechó los errores no forzados del rival para quedarse con la victoria.

En tanto que Escuela 221 (Zona VII) fue tercero al vencer a Uriburu (IV), que terminó cuarto. Quinto fue Embajador Martini (I), sexto Arata (III), séptimo Intendente Alvear (II), octavo Chacharramendi (X), noveno Jacinto Arauz (VIII) y décimo Telén (VI).

El vóley masculino se jugó en el Polideportivo Butaló. En la final, el equipo de Campos de General Acha se coronó campeón al imponerse en la final ante Escuela 221 de Santa Rosa (Zona VII) 2 a 0. Tercero se ubicó el equipo municipal de Bernasconi (VIII), que derrotó a Independiente de General Pico (V), que fue cuarto.



Básquetbol

En la cancha del Club Estudiantes, el equipo de All Boys de Santa Rosa (representando a la Zona VII) ganó los JDP al vencer en la final a Sportivo Independiente de General Pico (Zona V) por 41 a 37, en un dramático partido.

All Boys no tardó en sacar ventajas tanto en el juego como en el marcador, pero luego fue el Rojo norteño que se fue acercando hasta que lo emparejó. Los alboyenses finalmente terminaron ganando.

El tercer lugar fue para Ceriva de General Acha (IX) al vencer a Vértiz (II) por 36 a 9.

Cabe recordar que el miércoles se definió el femenino, cuyo campeón resultó All Boys de Santa Rosa (VII) al ganarle a Pico Fútbol de General Pico (V). Tercero fue Ceballos (III).



Fútbol

En fútbol masculino, cuyos encuentros se desarrollaron en las canchas del Club Mac Allister, ganó Toay (Zona IX) al triunfar en la final ante Caleufú (Zona III). Trecero quedó Victorica (Zona VI).

En fútbol femenino fue primero Telén (VI) al derrotar a la Ingeniero Luiggi (Zona I). Tercero quedó Guatraché (VIII).