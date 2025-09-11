La empleadora la despidió y en represalia le sacó un crédito millonario a su nombre

Una mujer fue notificada por la Justicia de Misiones luego de que se constatara que sacó un préstamo millonario a nombre de su ex jefa, quien la había despedido tiempo atrás como empleada doméstica.

El caso sucedió en la localidad de San Javier y en las últimas horas efectivos policiales llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda en el barrio Santa Rita.

Según se constata en la investigación, la causa inició el pasado 29 de agosto cuando María, de 74 años, denunció que su ex empleada, Dayana E., habría gestionado préstamos en el Banco Nación por la suma de $1.168.200 a su nombre, sin su consentimiento.

De este modo, se realizó un procedimiento en el inmueble de la acusada, tras una orden judicial emanada por el Juzgado de Instrucción Nº5 de Alem.

Desde la Policía de Misiones informaron que los efectivos incautaron dos celulares y el documento de identidad perteneciente a la denunciante, además de otros elementos de interés para la investigación. Respecto a la acusada, la justicia dispuso que sea notificada de la causa penal en su contra, quedando supeditada al proceso judicial mientras dura la investigación y la recepción de documentación probatoria bancaria.