Soluciones Habitacionales: IPAV firmó convenios de financiamiento con 28 municipios

En un acto encabezado por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, y la presidenta del IPAV, Erica Riboyra, se concretó la firma de convenios del Programa “Soluciones Habitacionales” con 28 municipios por $ 280 millones. Los fondos económicos serán destinados para mejorar la calidad de vida de las familias.

Los fondos de este programa permiten financiar mejoras, refacciones, ampliaciones o recuperación de unidades habitacionales existentes, así como también la provisión de servicios básicos de infraestructura en cada localidad beneficiada.

El acto tuvo lugar en el Auditorio “Ana Fiscella” de la sede central del IPAV en Santa Rosa. Allí, jefas y jefes comunales suscribieron los convenios junto a la titular del organismo, consolidando la presencia del Estado provincial en todo el territorio.

El ministro Fernández puso en valor la conducción del gobernador Sergio Ziliotto y destacó la importancia de sostener políticas activas en un contexto nacional adverso. “En esto tenemos que poner en valor al gobernador, porque es una decisión política, y no son hechos aislados. Aquí en el IPAV, son soluciones habitacionales, son viviendas, en un marco de quita de recursos, de quita de oportunidades, de quita de derechos, de parte del Gobierno nacional”, destacó.



SUMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

El funcionario provincial explicó que estas medidas no se limitan al área habitacional, sino que forman parte de un entramado de acciones que abarcan a toda la administración provincial.

También remarcó la diferencia entre el modelo pampeano y el rumbo del Gobierno nacional, subrayando que en La Pampa se sigue defendiendo la presencia del Estado. “En tiempos donde parece que cortar todo tipo de posibilidades a la gente es lo que pregona el gobierno nacional, nosotros marcamos esa dicotomía con un Estado que permanentemente está trabajando en función de todos ustedes”, dijo.

DAR RESPUESTAS

Riboyra remarcó que “todos estamos de acuerdo” en avanzar con la política habitacional. E indicó que estas Soluciones Habitacionales “es básicamente hacer un pasito más para lograr lo que sin lugar a dudas, más allá del partido político al que representen, todos estamos de acuerdo en la necesidad de seguir construyendo viviendas”.

También hizo hincapié en un consenso básico que atraviesa a toda la dirigencia: la necesidad de un Estado que brinde respuestas reales a las familias. “Todos estamos de acuerdo en la necesidad de tener un Estado que se ocupe de la gente que necesita respuestas, todos estamos de acuerdo de que las viviendas lleguen a todas las localidades, y a eso lo hacemos con un siendo eficientes y austeros”, expresó.

Explicó que este programa se desarrolla sobre la base de la Ley de Descentralización, una herramienta que garantiza la presencia del Estado en todo el territorio pampeano con “una mirada federal” para que lleguen “a todos los municipios y de ahí a la gente que las necesita”.

PRESENCIA TERRITORIAL

Las localidades y Comisiones de Fomento que recibieron soluciones habitacionales fueron: Abramo, Ataliva Roca, Bernasconi, Catriló, Colonia Barón, Colonia Santa María, Colonia Santa Teresa, Hilario Lagos, Cuchillo Có, Doblas, General Manuel Campos, General San Martín, Guatraché, Jacinto Arauz, La Adela, Maisonnave, Miguel Riglos, Quehué, Quemú Quemú, Rolón, Toay, Anchorena, Unanue, Uriburu, Villa Mirasol, General Acha, Alpachiri y Lonquimay.

