Torneo Provincial 2025: La programación de la 3° fecha, los árbitros y las sanciones

El Ente Provincial de Fútbol anunció la programación de los partidos que completarán la segunda fecha del Torneo Provincial 2025, y el Tribunal de Disciplina también emitió las sanciones de los futbolistas expulsados en el debut de la competencia interligas.
ZONA A
GENERAL BELGRANO vs. ATLETICO ALL BOYS
Estadio “Nuevo Rancho Grande” – Domingo 14 – 16 horas.
Arbitro: Paolo Macchi – Asistentes: Facundo Herpstsommer, Nicanor Álvarez e Iván Lucero
JUVENTUD REGIONAL – ALL BOYS DE TRENEL
Estadio: Fortunato Echeverría – Domingo 14 – 16 horas
ZONA B
ATLETICO SANTA ROSA vs. DEPORTIVO MAC ALLISTER
Estadio “Mateo Calderón” – Domingo 14 – 15.30 horas.
Árbitro: Diego Pereyra – Asistentes: Facundo Blanco, Tomás Dominguez y Yasu Muñoz
ZONA C
UNION (MIGUEL RIGLOS) vs. UNION DEPORTIVA CAMPOS (GENERAL ACHA)
Estadio “Adolfo Suarez” – Sábado 13 – 20.30 horas.
Árbitro: Carlos Rodríguez – Asistentes: Benjamín Núñez, Benjamín Villalva – Luis Galván
PICO FC – FERRO DE INTENDENTE ALVEAR
ESTADIO: Emiliano Luis Cayre – domingo 14 – 16 horas
ZONA D
DEPORTIVO WINIFREDA vs. EL PAMPERO (COLONIA SANTA MARIA)
Estadio “Miguel Eloy Baldovino” – Domingo 14 – 15 horas.
Árbitro: Ángel Medina – Asistentes: Ayuum Sabarots, Marcos Castro y Gastón Lucero.
RACING CLUB – SPORTIVO INDEPENDIENTE
Estadio: La Fortaleza alba – Domingo 14 – 16 horas
LAS SANCIONES