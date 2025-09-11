jueves 11, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Torneo Provincial 2025: La programación de la 3° fecha, los árbitros y las sanciones

Ligapampeana racingclub sportivoindependiente 23junio2024

El Ente Provincial de Fútbol anunció la programación de los partidos que completarán la segunda fecha del Torneo Provincial 2025, y el Tribunal de Disciplina también emitió las sanciones de los futbolistas expulsados en el debut de la competencia interligas.

ZONA A

GENERAL BELGRANO vs. ATLETICO ALL BOYS

Estadio “Nuevo Rancho Grande” – Domingo 14 – 16 horas.

Arbitro: Paolo Macchi  – Asistentes: Facundo Herpstsommer, Nicanor Álvarez e Iván Lucero

JUVENTUD REGIONAL – ALL BOYS DE TRENEL

Estadio: Fortunato Echeverría – Domingo 14 – 16 horas

ZONA B

ATLETICO SANTA ROSA vs. DEPORTIVO MAC ALLISTER

Estadio “Mateo Calderón” – Domingo 14 – 15.30 horas.

Árbitro: Diego Pereyra – Asistentes: Facundo Blanco, Tomás Dominguez y Yasu Muñoz

ZONA C

UNION (MIGUEL RIGLOS) vs. UNION DEPORTIVA CAMPOS (GENERAL ACHA)

Estadio “Adolfo Suarez” – Sábado 13 – 20.30 horas.

Árbitro: Carlos Rodríguez – Asistentes: Benjamín Núñez, Benjamín Villalva – Luis Galván

PICO FC – FERRO DE INTENDENTE ALVEAR

ESTADIO: Emiliano Luis Cayre – domingo 14 – 16 horas

ZONA D

DEPORTIVO WINIFREDA vs. EL PAMPERO (COLONIA SANTA MARIA)

Estadio “Miguel Eloy Baldovino” – Domingo 14 – 15 horas.

Árbitro: Ángel Medina – Asistentes: Ayuum Sabarots, Marcos Castro y Gastón Lucero.

RACING CLUB – SPORTIVO INDEPENDIENTE

Estadio: La Fortaleza alba – Domingo 14 – 16 horas

LAS SANCIONES

