En Castex, el “rodantero cantor” que emocionó a los ex combatientes de Malvinas

El santarroseño Fabián Beneitez es cantautor, y arribó al Complejo Polideportivo municipal para participar, este fin de semana, del II Encuentro de Rodanteros de Eduardo Castex. Hoy se subió al escenario para animar la jornada, y con su canción “El pecho inflado” emocionó a los ex combatientes de Malvinas, Hugo Liñeira y Javier Galbiati, y también a Luis, un ex combatiente rodantero de Campana.

Beneitez es conocido como “Pamperito” en las calles de Santa Rosa. “A los 60 me compré un motorhome y salí a cantar lo que escribo. Así nomás. Porque la vida también es un viaje”, declaró –en alguna ocasión- en los medios de comunicación.

En medio de un show folclórico muy aplaudido por los rodanteros de varias provincias –e incluso un matrimonio de Chile-, Beneitez cerró su actuación con la presencia en el escenario, de los ex combatientes malvienses castense Hugo Liñeira y Javier Galbiati

Previamente, transmitió al público que en 1982 estudiaba en San Luis. “Recuerdo como si fuera hoy esa guerra, cuando salimos a la plaza a festejar la recuperación de Malvinas”, expresó.

Y después abrió su corazón. “Fue una cosa que me quedó dando vueltas y suelo ir a los actos de Malvinas. Vine a Castex, porque acá hay una plazoleta muy linda que les recomiendo visitar, saqué fotos y mi amigo Daniel hizo un video hermoso con esta canción”, agregó.

Antes de empezar a cantar, transmitió “un agradecimiento eterno a todos los soldados de Malvinas, los que quedaron allá, los que vinieron y a todos sus familiares”.

Los ex combatientes escucharon atentamente la canción, y se los pudo observar emocionados. Y cuando terminó la interpretación, apareció Luis, un ex combatiente que arribó desde Campana para participar del encuentro, y también estaba visiblemente emocionado.

Beneitez, se ganó el público, pero también la emoción de quienes participaron de la gesta malvinera, y hoy recibieron un reconocimiento por defender la soberanía nacional y hacer flamear –brevemente- la bandera argentina en ese pedazo de tierra que nos pertenece.