Japón alcanzó un nuevo récord de longevidad: Más de 99.000 personas tienen 100 o más años

Japon adulta centenaria longeva 12setiembre2025

El número de centenarios en Japón aumentó por 55º año consecutivo hasta un récord de 99.763 personas, lo que supone un incremento de 4.644 en comparación con el año anterior, según datos oficiales publicados hoy.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, que divulgó las cifras en vísperas del Día del Respeto a los Ancianos (15 de septiembre), en el país hay en promedio 80,58 centenarios por cada 100.000 habitantes.

Las mujeres representan alrededor del 88 % de los japoneses de 100 años o más, con 87.784 casos, mientras que los hombres centenarios alcanzan los 11.979.

La prefectura con mayor proporción de centenarios por cada 100.000 habitantes fue Shimane, en el oeste de Japón, con 168,69, ocupando el primer lugar por decimotercer año consecutivo.

En 2024, la esperanza de vida promedio en Japón fue de 87,13 años para las mujeres y 81,09 para los hombres.

