Lanzaron “Las maldiciones”, la nueva serie de Leonardo Sbaraglia para Netflix

Lasmaldiciones serie netflix 12setiembre2025 1

La nueva serie argentina, «Las maldiciones», es un thriller político y un drama familiar que se estrenó este viernes 12 de septiembre en Netflix. 

La serie, basada en la novela homónima de la escritora Claudia Piñeiro, fue creada por Daniel Burman y está protagonizada por Leonardo Sbaraglia.

De qué trata “Las maldiciones”

La historia se centra en un ambicioso gobernador de una provincia del norte de Argentina que se encuentra en una encrucijada. Justo cuando se está debatiendo una ley crucial relacionada con la explotación de litio, su hija es secuestrada por uno de sus hombres de confianza. El secuestro lo obliga a elegir entre su poder político y el amor por su familia, desnudando las intrigas, secretos y mentiras que se esconden en la alta esfera política. La serie explora la idea de las «maldiciones» que se transmiten de padres a hijos.

¿Quiénes actúan?

El elenco principal de la miniserie está compuesto por:

-Leonardo Sbaraglia (como el gobernador Fernando Rovira)

-Gustavo Bassani (como Román Sabaté)

-Alejandra Flechner

-Mónica Antonópulos

-Francesca Varela (como Zoe Rovira, la hija del gobernador)

Además, cuenta con la participación especial de Emiliano KaczkaOsmar NúñezNazareno CaseroMaría UcedoCésar BordónPablo Isasmendi y Roberto Suárez.

