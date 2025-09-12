Lanzaron un documental sobre la carrera y la vida de una polémica estrella de Hollywood

«Nombre artístico: Charlie Sheen» (aka Charlie Sheen) es un documental de Netflix que explora la vida, la carrera y las polémicas de la estrella de Hollywood.

La película se adentra en el ascenso a la fama de Sheen, su caída pública, sus problemas de adicción y, finalmente, su camino hacia la redención y la sobriedad.

De qué trata “Nombre artístico: Charlie Sheen”

El documental, dirigido por Andrew Renzi, cuenta con el testimonio del propio Charlie Sheen, que habla abiertamente sobre su vida personal y profesional.

En un relato crudo y honesto, Sheen narra sus vivencias, desde su éxito en películas como «Platoon» y «Wall Street» hasta su despido de la exitosa serie «Two and a Half Men» y su posterior lucha contra los excesos, el VIH y sus batallas legales.

El documental también presenta entrevistas con familiares y amigos del actor, que comparten historias inéditas y ofrecen una nueva perspectiva sobre su vida. En general, la película se presenta como un testimonio de la transformación de un ícono de la cultura pop, que busca reconciliarse con su pasado y mostrar una nueva etapa en su vida, marcada por la sobriedad y la reflexión.