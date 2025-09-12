Necrológica de Eduardo Castex –  Viernes 12

Ha dejado de existir en Eduardo Castex el vecino Sergio Alberto Rolhaiser (62 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Sábado 12, a las 11 horas, en el cementerio local.
