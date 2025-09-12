Santa Rosa: Fue a la casa de su ex, la encontró teniendo relaciones sexuales con un joven e incendió la vivienda

Un hombre le prendió fuego la casa a la ex mujer al encontrarla teniendo relaciones sexuales con otro joven durante la madrugada de este viernes en Santa Rosa.

De acuerdo con fuentes policiales, todo ocurrió a las 4.30 horas, en una vivienda de la calle Italia al 2300 de la capital pampeana.

Tras la denuncia respectiva, los agentes de la Seccional Segunda se dirigieron al lugar para entrevistarse con la dueña de la casa, una mujer de 36 años, quien estaba acompañada por un joven de 26.

«El joven nos dijo que estaba teniendo relaciones íntimas con la mujer cuando se presentó la ex pareja de la dueña de casa, quien sufrió un ataque de celos», relataron los voceros de las fuerzas de seguridad.

Y ampliaron: «Luego, la ex pareja se fue y, por causas que se tratan de establecer, una moto, marca Corven 110 cc., explotó lo que hizo que el fuego se propagara por toda la casa».

Los efectivos alertaron a los bomberos quienes fueron hasta el lugar y sofocaron el incendio que dañó varios ambientes de la vivienda.

El joven, que estaba con la dueña de la morada, radicó finalmente la denuncia ante los agentes de la Seccional Segunda mientras que la mujer se dirigió a la Unidad Funcional de Género para efectuar los trámites respectivos.