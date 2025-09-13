Estrenaron la segunda temporada de «Beauty in Black» en Netflix

Netflix se prepara para el estreno de la segunda temporada de “Beauty in Black”, una serie creada por el reconocido director y productor Tyler Perry.

La trama de esta producción que en su primera temporada fue furor se centra en la intersección de dos mundos completamente diferentes: el de una familia adinerada y el de una joven luchadora por sobrevivir.

De qué trata «Beauty in Black»

La serie sigue a Kimmie, una joven que se encuentra en una situación difícil después de ser expulsada de su casa por su madre. Para poder salir adelante, Kimmie busca oportunidades y termina trabajando en un club de striptease. Sin embargo, su vida toma un giro inesperado cuando se cruza con la familia Bellarie, una dinastía que posee una exitosa marca de cosméticos.

La familia Bellarie, liderada por Mallory, vive una vida de lujo y poder. Pero detrás de esta fachada, se esconde una serie de secretos oscuros y un negocio turbio de tráfico de personas. La llegada de Kimmie a sus vidas desestabiliza el equilibrio y pone al descubierto las grietas de esta familia aparentemente perfecta.

En resumen, «Beauty in Black» es una serie dramática que combina elementos de suspenso, intriga y romance. Es una historia conmovedora sobre la resiliencia humana y la lucha por alcanzar el éxito.