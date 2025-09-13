Fiesta del Agricultor 2025: Desfile, cena de gala y shows en Arata

Hoy se desarrollarán los actos centrales de la 26° edición de la Fiesta Provincial del Agricultor en la localidad de Arata, con un desfile de carrozas por las calles céntricas y posterior cena show en el SUM Sueño de los Pioneros con la actuación del martinense Román Ramonda y la riocuartense Lu Irigoyen. La presidenta de la Asociación Cooperadora del Colegio Secundario Agropecuario destacó que el desfile de carrozas resultara “atractivo” porque se dispuso una renovación, donde están trabajando intensamente los alumnos, profesores y colaboradores de distintas instituciones intermedias aratenses. “Trabajos todos unidos, porque está es una fiesta que nos une como comunidad, y trabajamos para presentar una propuesta renovada”, enfatizó.

CENA SHOW

Hoy las actividades comenzarán a las 20 horas, con el desfile de carrozas, emprendados y maquinarias agrícolas. Y la cena de gala está programada para las 21.30 horas, con las actuaciones de los renombrados artistas Lu Irigoyen (ex La Voz Argentina) y el pampeano Román Ramonda. Durante esta velada se presentará a la nueva reina provincial del Agriculturor, que fue coronada el sábado pasado. (ver aparte)

Los organizadores destacaron que la grilla de artistas, durante los dos fines de semana, fue totalmente popular, con la participación de músicos pampeanos. “Todos los años tratamos de innovar una fiesta que ya es una tradición, y este nuevo esquema de dos fines de semana tuvo muy buena aceptación en el público de la zona, y eso nos pone muy contentos”, dijo Heck.

La temática de esta edición será la implementación de la tecnología en el desarrollo de las actividades agropecuarias. “Con las carrozas queremos demostrar como impactó la tecnología en la labor agropecuaria, donde hoy nos sorprendemos con los drones, paneles solares y programas tecnológicos para eficientizar los esfuerzos y los rendimientos. Pero, también pretendemos que los más jóvenes conozcan los recursos rudimentarios que tenían los productores de antaño”, explicó. Y graficó: “todo a cambiado mucho, desde estimar las condiciones climáticas por el canto de los pajaritos, hasta las aplicaciones que cuenta con proyecciones muy acertadas”.

REINA CORONADA

La presidenta de la Asociación Cooperadora del Colegio Secundario Agropecuario de Arata, Marcela Heck, destacó como “muy positiva” la primera edición con “actividades desdoblada”, dado que la fiesta popular comenzó –el fin de semana anterior- con la elección y coronación de la nueva soberana pampeana que representará a los agricultores.

Las actividades -del sábado 6- comenzaron a las 15.30 horas, con la muestra artesanal, comercial y de emprendedores, y después comenzaron a arribar las nueve aspirantes a convertirse en embajadoras de esta fiesta pampeana.

El jurado estuvo integrado por Marcela Heck -presidenta de la Asociación Cooperadora del Colegio Agropecuario-, Silvia Zoller -profesora para la enseñanza primaria- Martina Rauschenberger –colaboradora- y Morena Vargas -reina saliente-, y consagró a la luiggense Ariana Hernández como nueva reina provincial del Agricultor; y la piquense Eugenia Valdez y la aratense Valentina Ordoñez son las nuevas princesas, mientras que las nueve jóvenes eligieron como mejor campaña a Elisa Bob (Guatraché).

En esa primera jornada actuaron el joven músico piquense Thiago Baronio, y después se presentó una puesta en escena referida a la agricultura, la tierra y el campo, con la participación de bailarines de los ballets Antu Kiyen y Michik Pampa, dirigidos por Nerina Castro. Y también animaron la velada Fusión Pampa con un espectáculo de bombos, malambo, poncho, boleadoras y danza; la banda El Entrevero y cerró con el show del santarroseño Fernando Pereyra.