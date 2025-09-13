La Pampa pierde $10.000 millones por veto de los ATN

El presidente Javier Milei vetó este viernes la ley de distribución de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN), que había sido sancionada por el Congreso y establecía el reparto automático de esos fondos entre las provincias. El decreto se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial.

De mantenerse la ley, a La Pampa le hubiese correspondido recibir 10.446 millones de pesos por ATN durante este año, que equivalen al 0,0012% del PBI, de acuerdo con un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

La ley eliminaba la discrecionalidad política en la distribución de los ATN al plantear un mecanismo automático de reparto diario acorde a la ley de coparticipación. Establecía que a la Nación le correspondía el 41,2% de ese fondo, mientras que el 58,8% restante se repartía entre las provincias según los coeficientes de coparticipación.

Según el texto, “el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros y se asignará específicamente entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se distribuirá en forma automática y diaria según las previsiones del artículo 6° de la presente”.

De acuerdo con un informe del Iaraf, de haberse concretado la nueva ley de ATN, los fondos anuales en cuestión iban ser de $980.000 millones, lo que en términos del PBI equivalen al 0,11% del PBI. El incremento automático de recursos iba a ser de $404.000 millones (0,047% del PBI) para Nación y de $576.000 millones para provincias y CABA (0,067% del PBI).