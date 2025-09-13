Santa Rosa: Violenta pelea dejó dos heridos y tres detenidos

Una violenta pelea entre al menos cuatro hombres ocurrió este sábado por la madrugada en el estacionamiento que se encuentra en la estación de tren de Santa Rosa. La gresca dejó como saldo dos hombres heridos y tres detenidos.

Fuentes policiales detallaron que a las 2.45 horas, informaron sobre una pelea entre varios hombres con “palos, piedras y botellas”. Al llegar un móvil policial, los efectivos observaron que cuatro hombres eran los que se agredían, publicó el diario La Arena.

En ese momento, los voceros relataron que uno de ellos arrojó una baldosa contra el personal policial. Por este motivo, tuvieron que “efectuar un disparo disuasorio” y detuvieron al agresor.

Luego de la detención, uno de los involucrados señaló al autor de la agresión, quien trató de darse a la fuga junto con otro hombre, pero finalmente fueron detenidos por los efectivos de la Seccional Tercera.

Al mismo tiempo, los voceros comentaron que otro hombre “exaltado” estaba con heridas corto punzantes en “la zona del pectoral derecho, en el rostro y la zona abdominal”. El personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) se hizo presente en el lugar y trasladó al hombre con los cortes y a otro que tenía lesiones en su cabeza provocadas por el impacto de una botella.

Por otra parte, indicaron que se secuestraron prendas de vestir “con vestigios de sangre”, y además, agregaron que el personal de salud informó que las lesiones de uno de los heridos “no serían de gravedad”.