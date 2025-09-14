En La Pampa, se puso en marcha la primera residencia médica en Diagnóstico por Imágenes

En el Hospital René Favaloro se habilitó la primera residencia médica en Diagnóstico por Imágenes en La Pampa, un programa de formación que ya se encuentra en pleno desarrollo con profesionales seleccionados y tecnología de última generación. La iniciativa, financiada íntegramente por el gobierno provincial, representa un avance histórico en la capacitación de especialistas dentro de la red pública de salud.

En un contexto nacional marcado por el recorte de programas de formación médica, La Pampa reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la Red Provincial de Salud a través de esta incorporación estratégica.

Esta es la primera residencia de este tipo en el territorio provincial, y responde a una visión que considera a las residencias como pilares fundamentales en la formación de posgrado en servicio de los profesionales. Esta instancia permite la capacitación directamente en servicio, integrándolos desde el inicio a la estructura provincial de salud.

El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, destacó el valor de esta decisión: “La apertura de la primera residencia médica en Diagnóstico por Imágenes es un hecho que celebramos con orgullo. En medio de un escenario nacional de desfinanciamiento y retroceso, La Pampa, merced a la determinación política del gobernador Sergio Ziliotto, decide avanzar, invertir y formar profesionales con excelencia”.

“Esta residencia, con una duración de cuatro años, permitirá capacitar especialistas que podrán desempeñarse tanto en el subsector público como en el privado. Incorporamos dos residentes por año, lo que garantiza un crecimiento sostenido y estratégico del recurso humano”, expresó.

EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

La residencia se desarrolla en un entorno de alta complejidad tecnológica, respaldado por el equipamiento de última generación del Hospital René Favaloro, que cuenta con resonador magnético, angiógrafo, tomógrafo, seriógrafo, mamógrafo y equipos de rayos X, entre otros equipamientos. Todos estos dispositivos de avanzada permiten prácticas diagnósticas de excelencia.

“Se busca el fortalecimiento permanente de la red provincial de salud a través de profesionales formados en y para La Pampa. Apuntamos a que los profesionales de la Salud se desarrollen dentro de una red que no solo dispone de tecnología de punta, sino también de un equipo humano comprometido con la excelencia”, agregó.

El subsecretario reiteró el respaldo político que hace posible este tipo de iniciativas “por la determinación política del gobernador Sergio Ziliotto, nuestra Provincia sigue creciendo, garantizando el acceso a una atención de calidad y consolidando un Estado presente que invierte en salud”.



AVANCE

Por su parte la jefa del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro, Cristina Cuevas, remarcó que el proyecto no solo mejorará la calidad del servicio, sino que también “elevará el estándar académico y profesional de nuestros equipos”.

“Donde hay formación, hay exigencia, hay compromiso, y hay mejora continua. La puesta en marcha de esta residencia representa un avance fundamental para la salud en nuestra Provincia”, dijo.

“El Diagnóstico por Imágenes –continuó- es una especialidad clave, en constante crecimiento gracias a los avances tecnológicos. Nuestro servicio cuenta con el espacio físico, el recurso humano y el equipamiento necesario para brindar una formación integral”. La entrevistada destacó el orgullo “de poder ofrecer esta formación en nuestra Provincia. Es una proyección concreta por el futuro de la salud, por el desarrollo profesional y por una atención de calidad para toda la comunidad pampeana”.