domingo 14, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Galería de fotos: El desfile y la cena show cerraron la 26° Fiesta provincial del Agricultor en Arata

Fiestadelagricultor ramondaroman 14setiembre2025 3

Con un atractivo desfile de carrozas y una concurrida cena show se desarrollaron los actos centrales de la 26° edición de la Fiesta provincial del Agricultor en la localidad de Arata, organizada por la Asociación Cooperadora del Colegio Secundario Agropecuario. El artista pampeano Román Ramonda se llevó todos los aplausos con un show de alta jerarquía en la cena de gala, donde también actuó Lu Irigoyen.

Los actos fueron presididos por el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi; el intendente Henso Jorge Sosa y la presidenta de la institución organizadora Marcela Heck, además de funcionarios provinciales y autoridades municipales.

Fiestadelagricultor desfile 14setiembre2025

El desfile comenzó con el pedido de venia a cargo de la familia de Horacio Paggi y Mirta Delfino, acompañados por hijo y nietos.

Otra de las carrozas traslado la imagen de la Virgen del Agro, patrona y guía espiritual, que protege a los pueblos, las familias y a cada trabajador del campo.

Fiestadelagricultor desfile 14setiembre2025 1

Presentación de la reina provincial del Agricultor, Ariana Hernández, de Ingeniero Luiggi. Acompañada por la reina saliente Morena Vargas, que en febrero participará en la Fiesta Nacional del Girasol. También estuvieron las princesas Eugenia Valdez (General Pico) y Valentina Ordoñez (Arata).

COREOGRAFÍAS

Los bailarines homenajearon a quienes hacen del campo una fuente de vida y progreso. “El amor de la tierra se refleja de padres a hijos, como un espejo que guarda tradición, esfuerzo y futuro”.

Fiestadelagricultor desfile 14setiembre2025 2

Los niños del CDI, Salitas de 3, 4 y 5 Años, JIN 20 y Primer Ciclo de la Escuela 94 presentaron la puesta en escena “Semillas, Brotes y Granjeros”.

Fiestadelagricultor desfile 14setiembre2025 3

Estudiantes del segundo ciclo de la Escuela 94 también se sumaron con la presentación dela coreografía “Cuidado de la tierra”.

Fiestadelagricultor desfile 14setiembre2025 5

El grupo de Bastoneras, aportaron alegría y color. “Así como los agricultores levantan con esfuerzo y dedicación el fruto de su trabajo, ellas elevan en alto sus banderas como símbolo de energía, de identidad y de homenaje a todos aquellos que hacen florecer la patria desde la tierra”

Fiestadelagricultor desfile bastoneras 14setiembre2025

Cumelén y Centro de Jubilados, las mujeres de la tercera edad desfilaron con carteles realizados en el taller de nuevas tecnologías. Ejemplo de que nunca es tarde para aprender, siempre están para lo que se necesita, destacaron los organizadores.

Fiestadelagricultor desfile 14setiembre2025 4

CARROZAS

Las carrozas se confeccionaron con elementos reciclados, apostando a reciclar como compromiso con nuestra tierra y también para las futuras generaciones. Colaboraron estudiantes del taller de soldadura y tornería del CPFP 20 para realizar las estructuras.  

La voz de la naturaleza y el saber de la tecnología, fue la primera carroza. Un chongolo, fiel mensajero del viento del sur, y el windguru, que es un símbolo de las nuevas tecnologías, donde la ciencia y la innovación ayudan a prever los cambios del tiempo, planificar la siembra y proteger la cosecha.

Fiestadelagricultor desfile carroza 14setiembre2025 3

La carroza Energía del sol y agua de la tierra, transmitió la importancia del agua, fuente de vida, de siembra y de cosecha. Y se combinó dos formas convencionales de obtenerla: el molino y las pantallas solares que representan la innovación y el compromiso con un futuro más sustentable.

Fiestadelagricultor desfile carroza 14setiembre2025 2

La carroza Entre surcos y nubes digitales, rindió homenaje al agricultor, donde se conjugó la paciencia y sabiduría para recorrer los sembrados, y los drones que actualmente se utilizan para obtener mayor eficiencia y sustentabilidad.

Fiestadelagricultor desfile carroza 14setiembre2025 1

Maíz, la esperanza del futuro, fue otra de las carrozas que transmitió la fuerza de la asemilla, simbolizando la genética, la ciencia y el conocimiento que permiten mejorar nuestros cultivos

Fiestadelagricultor desfile carroza 14setiembre2025

También desfilaron las maquinarias agrícolas y centros tradicionalistas de Arata, Eduardo Castex y Trenel.

Fiestadelagricultor centro tradicionalista loscaldenes 14setiembre2025 3
