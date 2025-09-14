Pampeano murió en una tragedia aérea en un festival de acrobacias en Bell Ville

Ricardo Ferrer, uno de los pilotos que murió el sábado en un accidente aéreo ocurrido en Bell Ville (Córdoba), era oriundo de La Pampa. Según informó hoy el diario La Voz, el joven que viajaba junto a Mariano Latuf Zeballos (la otra víctima), era oriundo de Alpachiri, pero vivía en Ascensión (provincia de Buenos Aires).

Latuf Zeballos, en cambio, era oriundo de Villa Cañás, localidad ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, razón por la cual, en un primer momento, se había asegurado que las dos personas fallecidas eran santafesinas.

El incidente aéreo conmocionó este sábado a la localidad de Bell Ville, en el sur de Córdoba. Un avión se precipitó al suelo durante el Festival Aéreo que se realiza habitualmente en la ciudad. Los pormenores del hecho todavía no trascendieron, pues todo es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Todo ocurrió en el Aero Club de Bell Ville ante la atenta mirada de los espectadores. Un servicio de emergencias constató los decesos. En el caso intervino el fiscal de instrucción de la localidad cordobesa, Nicolás Gambini. “Según las primeras informaciones, el hecho se dio en la cabecera de la pista.

El avión habría entrado en pérdida durante la exhibición. Tras esto se prendió fuego y terminó desplomado en el suelo”, informó La Voz.

El Festival Aéreo de Bell Ville reúne a pilotos y aeronaves de distintos puntos de Córdoba y provincias vecinas. Estaba previsto que haya paracaidismo en vivo y vuelos de bautismo en avión y helicóptero.