Torneo Federal A: Costa Brava perdió y no pudo clasificar a la Copa Argentina

Costa Brava de General Pico cayó derrotado por 2 a 1 ante Deportivo Rincón en un partido correspondiente a la última fecha de la Segunda Fase del Torneo Federal «A» de fútbol. El encuentro se disputó -este domingo por la tarde- en la localidad de Rincón de los Sauces.

Los goles del equipo ganador fueron convertidos por Ramón Villalba, a los 9 minutos del primer tiempo, y Sebastián Jeldrés, a los 28 minutos del complemento. En tanto que el descuento del elenco piquense fue obra de Pablo Agüero, de penal, cuando se jugaba un minuto de tiempo suplementario.

De esta manera, Costa Brava, con 9 puntos acumulados, quedó ubicado en la sexta posición de la Zona «A» y no pudo clasificar a la Tercera Fase del certamen para pelear por el ascenso directo a la Primera Nacional. Asimismo, al no terminar entre los cuatro primeros tampoco entró a la Copa Argentina 2026.

A POSADAS

Ahora, el club pampeano deberá jugar la Reválida a partir del 5 de octubre. Su rival será Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones), a donde deberá viajar para disputar la ida y luego, el domingo 12 tendrá la revancha en el «Nuevo Pacaembú».

La tabla de la zona quedó de la siguiente manera: 1) Olimpo, 18 puntos, 2) Argentino de Monte Maíz, 18 puntos, 3) Ciudad de Bolívar, 17 puntos, 4) Deportivo Rincón, 14 puntos, 5) Atenas de Río Cuarto, 9 puntos, 6) Costa Brava, 9 puntos, 7) Villa Mitre de Bahía Blanca, 9 puntos, 8) Kimberley, 8 puntos, 9) Cipolletti, 6 puntos.

Los cruces de cuarto de final comenzarán el domingo 21 de septiembre cuando se jueguen los partidos de ida, con el siguiente cronograma: San Martín de Formosa vs. Ciudad de Bolívar, Gimnasia de Chivilcoy vs. Argentino de Monte Maíz, Deportivo Rincón vs. Sportivo Belgrano de San Francisco y Olimpo de Bahía Blanca vs. Atlético Rafaela.