Torneo Provincial 2025: Racing Club se recuperó con una goleada en La Fortaleza alba

Racing Club goleó 3 a 0 a Sportivo Independiente de General Pico, en el estadio La Fortaleza alba de Eduardo Castex, por la segunda fecha de la Zona D del Torneo Provincial 2025. Los albos se recuperaron después de debutar con una derrota en Colonia Santa María, y quedaron en el segundo puesto en este grupo.

Los goles racinguistas fueron marcados por Nicolás Ortiz -en dos ocasiones- en el primer tiempo, y Juan Ignacio Capra anotó en el complemento y pocos minutos después se fue expulsado por doble amonestación.

El equipo castense ahora quedó segundo en la tabla de posición, porque El Pampero de Colonia Santa María venció “a domicilio” a Deportivo Winifreda, por 2 a 1, y los sureños son los únicos lideres de este grupo.