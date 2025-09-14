Torneo Provincial 2025: Tres equipos marchan con puntaje ideal

Atlético Santa Rosa en la Zona B, Pico FC en la Zona C y El Pampero de Colonia Santa María en la Zona D, marchan con puntaje ideal, concluida la segunda fecha del Torneo Provincial 2025. En las zonas A lideran “los All Boys” de Trenel y Santa Rosa. En Eduarco Castex, Racing Club goleó a Sportivo Independiente de General Pico. RESULTADOS – POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA

ZONA A: DOS PUNTEROS

General Belgrano perdió 1 a 0 con All Boys de Santa Rosa, con un tanto de NIcolas Portillo; y fueron expulsados Mariano Nagore en los auriazules y Diego Vargas en los tricolores.

En Miguel Cané, Juventud Regional empató 1 a 1 con All Boys de Trenel, con anotaciones de Rodrigo Gutiérrez para los locales y Leandro Cerda para los auriazules.

ZONA B: LIDERA ATLÉTICO SANTA ROSA

Atlético Santa Rosa venció 2 a 0 a Deportivo Mac Allister, con las conquistas de Santiago Mayer y Martín Abraham para los albos capitalinos.

En General Pico, el miércoles, Costa Brava perdió 2 a 1 con Alvear FC, con goles de Thiago Gómez para los costeros y Axel Bertaina – en dos ocasiones- para los azules.

ZONA C: PICO FC VOLVIÓ A TRIUNFAR

En Miguel Riglos, en otro de los partidos anticipados, Unión derrotó 1 a 0 a Unión Deportiva Campos de General Acha, con un tanto de Nahuel Sanabria. Este encuentro se jugó el sábado a la noche.

En General Pico, Pico FC goleó 3 a 0 a Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear, con los tantos convertidos por Nicolás Frías, Agustín García y Marcos Quiroz.

ZONA D: EL PAMPERO GANÓ EN WINIFREDA

Deportivo Winifreda perdió 2 a 1 con El Pampero de Colonia Santa María, con goles de Dino Martínez para los locales y Sebastián Aschemacher y Facundo Achemacher para los sureños. Fue expulsado Juan Cruz Banegas en el conjunto.

En Eduardo Castex, Racing Club goleó 3 a 0 a Sportivo Independiente de General Pico, con anotaciones de Nicolás Ortiz –en dos ocasiones- y Juan Ignacio Capra, y este último posteriormente fue expulsado por doble amonestación.

POSICIONES

Zona A: All Boys de Trenel y All Boys de Santa Rosa, 4; Juventud Regional, 2; General Belgrano, 0.

Zona B: Atlético Santa Rosa, 6; Alvear FC, 3; Costa Brava y Deportivo Mac Allister, 1.

Zona C: Pico FC, 6; Unión de Miguel Riglos, 4; Ferro de Intendente Alvear, 1; y Unión Deportiva Campos, 0.

Zona D: El Pampero, 6; Racing Club, 3; y Deportivo Winifreda y Sportivo Independiente, 1.

PROXIMA FECHA

Zona A: General Belgrano vs Juventud Regional y All Boys de Trenel vs All Boys de Santa Rosa

Zona B: Costa Brava vs Atlético Santa Rosa y Deportivo Mac Allister vs Alvear FC

Zona C: Unión de Miguel Riglos vs Pico FC y Ferro de Intendente Alvear vs Unión Deportiva Campos

Zona D: Racing Club vs Deportivo Winifreda y El Pampero vs Sportivo Independiente