domingo 14, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Un niño gravemente herido en un vuelco en la ruta nacional 35

Transito controles rutanacional35 22octubre2024

Un niño de un año de edad resultó gravemente herido producto del vuelco de un automóvil Fiat Uno ocurrido –este domingo- en la ruta nacional 35, al norte del Bajo Giuliani.

El incidente se produjo aproximadamente a las 7.15 horas, a 100 metros de la ermita del Ceferino, en el ingreso sur a la ciudad de Santa Rosa.

En el automóvil viajaban cuatro personas: un adulto y tres de menores.

El pequeño tiene un traumatismo de tórax, razón por la cual fue derivado al hospital René Favaloro de la capital pampeana.

