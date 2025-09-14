Vendía entradas falsas para un recital y lo detuvieron en Córdoba

Un hombre de 32 años fue detenido por efectivos de la Policía de Córdoba cuando ofrecía entradas que luego se comprobaría que eran falsas para un recital del grupo Q´Lokura.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en la intersección de la Avenida San Martín y Calle 20, en la localidad de Colonia Caroya.

Efectivos de la Departamental Colón aprehendieron a este sujeto y procedieron al secuestro de varios tickets apócrifos relacionados a un evento bailable de esta banda cordobesa de cuarteto.

Al parecer, momentos antes este hombre habría comercializando dichas entradas, por lo que fue trasladado a sede policial quedando a disposición de la Justicia.