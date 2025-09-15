Egresaron 56 bomberos voluntarios de La Pampa

En la localidad de Anguil, se desarrolló –el domingo- la mesa de examen final para aspirantes a bomberos voluntarios, instancia que marcó el egreso de 56 integrantes, que desde ahora están habilitados para pasar a formar parte del Cuerpo Activo en distintos cuarteles de La Pampa.

La jornada, organizada por la Escuela de Capacitación de la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios, se extendió durante todo el día e incluyó ejercicios prácticos y evaluaciones teóricas que constituyeron el último paso en la formación de las y los aspirantes.

El ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, y el director general de Defensa Civil, David García, participaron de la actividad junto a la intendenta de Anguil, María Daniela Fernández, autoridades de la Federación, personal policial y referentes de distintos cuarteles.

Los egresados fueron acompañados por jefas y jefes de sus cuerpos de origen o por integrantes de los cuarteles donde cumplirán funciones, en un proceso que consolida el compromiso con la seguridad pública y el servicio solidario.

Con esta formación, los cuarteles refuerzan la capacidad de respuesta ante emergencias, reconociendo el esfuerzo y la vocación de quienes se prepararon para asumir la responsabilidad de proteger la vida y los bienes de la ciudadanía.



25° AÑOS DEL CUARTEL DE ALPACHIRI

En la jornada previa, el sábado, el ministro di Nápoli participó de la ceremonia por el 25° aniversario del cuartel de bomberos voluntarios de Alpachiri.

El acto, encabezado por el intendente Iván Alexis Fuhr, reunió a autoridades locales, representantes de la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios, personal policial y brigadistas de distintos cuarteles de la región.

La conmemoración constituyó un espacio de reconocimiento al rol fundamental que cumplen las y los bomberos en la comunidad, reafirmando el valor del trabajo articulado entre instituciones y la importancia de sostener esta tarea solidaria en el tiempo.