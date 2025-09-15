En Castex, pagaron $ 24 millones por un toro Angus de cabaña Mayaco

La cabaña Mayaco de la familia de Gaspar Brandemann vendió un toro Angus puro de pedriguí en $ 24 millones, durante el XVIII remate anual de reproductores y vientres, que se desarrolló –el sábado- en el establecimiento La Estelita, en la zona rural de Eduardo Castex. El reproductor quedará en Eduardo Castex, dado que el rematador bajó el martillo a la oferta de los dueños de una cabaña local, después de “una corrida” donde varios interesados pretendieron llevarlo a sus rodeos.

“Los dos remates, el viernes en cabaña Villa María y el sábado en Mayaco, fueron muy agiles y se vendieron 300 toros y 700 vientres para servicios, con cría y preñadas”, detalló Leonardo Elormendi. El entrevistado enfatizó que los remates de las cabañas castenses se convirtieron –desde hace tiempo- en el “evento ganadero más importante del centro de La Pampa” y en esta edición contaron con la presencia de entre 800 y 900 personas de varias provincias.

En Cabaña Villa María, el viernes, el precio máximo lo alcanzó un toro Hereford puro de pedriguí que fue vendido en $ 14 millones, mientras que las hembras oscilaron entre 2,8 y 3,5 millones de pesos.

En el establecimiento La Estelita, el sábado, se desarrolló el XVIII remate anual de la cabaña Mayaco de la familia de Gaspar Brandemann, y el precio máximo fue para toro Angus puro de pedigri que se vendió en 24 millones de pesos. Mientras que otros ejemplares alcanzaron entre los $ 15 y $ 22 millones de pesos, y los vientres se vendieron entre los entre 4 y 5 millones de pesos. “En la previa del remate ya había mucho interés por determinados toros y hubo corridas muy interesantes por esos toros, porque arrancaban con base de 7 u 8 millones”, expresó el entrevistado.

“Los promedios fueron muy buenos y los remates fueron muy agiles. El martillero trabajó con tranquilidad porque hubo mucho interés por estas genéticas”, dijo Elormendi.

INTERÉS FORÁNEO

El representante de Brandemann Consignataria destacó que durante los dos remates hubo entre 800 y 900 personas que visitaron los predios que se encuentran a pocos kilómetros de distancia. Los compradores arribaron desde varios sitios de la provincia de Mendoza, de la zona de la costa atlántica bonaerense desde Necochea hasta Bahía Blanca, y también de varios sitios de Córdoba y San Luis, además de productores de distintas localidades pampeanas.

“Vinieron centros de genética para comprar reproductores y esa genética se distribuye en todo el país”, destacó Elormedi. Y ejemplificó que los dueños de una cabaña de Tres Arroyos, que también producen una hacienda que “nos gusta mucho”, fueron invitados para venir a este evento ganadero, y se sorprendieron no solamente por la genética de las cabañas locales, sino también por el recibimiento y atención que tuvieron durante las dos jornadas.

-Elormendi, ¿Cuáles fueron las opciones más utilizados para los pagos?

-La mayoría optó por las cinco cuotas sin interés y el pago contado para acceder al 10 por ciento de descuento. Después –como tienen tiempo hasta el martes o miércoles- varios están en duda de optar por la Caldén Agraria que tiene 240 días de plazo y un interés del 20 por ciento y es una excelente alternativa. La tarjeta del BLP empuja muchísimo. Y además, otro beneficio que tienen los compradores es que el flete es gratis a cualquier parte del país.