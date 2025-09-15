Horóscopo semanal: Las predicciones del lunes 15 al domingo 21 de septiembre 2025

El horóscopo de la semana del lunes 15 al domingo 21 de septiembre de 2025 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

Horóscopo del lunes 15 al domingo 21 de septiembre

♈ Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La semana empieza con mucha energía, ideal para tomar decisiones laborales o académicas. A mitad de semana podrías sentir cierta presión, pero el fin de semana te devuelve entusiasmo y momentos de diversión.

♉ Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Los primeros días se destacan por la estabilidad y la necesidad de ordenar lo financiero. Hacia el jueves y viernes, buscá momentos de calma para evitar discusiones. El domingo será ideal para compartir con tu familia.

♊ Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Semana de mucha comunicación: reuniones, charlas y nuevas conexiones. Desde el miércoles puede surgir una propuesta interesante. El sábado, la vida social gana protagonismo.

♋ Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Arrancás con sensibilidad a flor de piel. Hacia el jueves, tu intuición te guiará en una decisión importante. El domingo se presenta con energía positiva para el hogar y los afectos.

♌ Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La semana te da protagonismo: tu esfuerzo comienza a ser reconocido. Martes y miércoles serán días de brillo personal. El fin de semana, el amor y la pasión estarán en primer plano.

♍ Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Tu signo sigue en su temporada: energía de orden y claridad mental. Aprovechá lunes y martes para organizar tus planes. El viernes se abren posibilidades de crecimiento laboral.

♎ Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El inicio de semana te encuentra en búsqueda de equilibrio. El miércoles y jueves podrían traer encuentros agradables. El domingo se perfila ideal para el romance y el disfrute personal.

♏ Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Semana intensa: tu magnetismo atraerá oportunidades, sobre todo a mitad de semana. El sábado promete ser de emociones fuertes, pero también de logros personales.

♐ Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El lunes arranca con entusiasmo y planes. Hacia el jueves, podrías sentir necesidad de mayor libertad. El fin de semana se abre con propuestas divertidas y movimiento.

♑ Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Arrancás la semana con foco en lo laboral. Martes y miércoles pueden traer reconocimientos. El domingo, la energía te lleva a ordenar y planificar tus proyectos a futuro.

♒ Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Semana creativa y de nuevas ideas. El miércoles será un día clave para expresar tu originalidad. Hacia el fin de semana, la vida social se activa y te llena de motivación.

♓ Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu sensibilidad se potencia: el lunes y martes serán días de introspección. El jueves puede llegar una charla reveladora. El domingo es ideal para el descanso y la conexión espiritual.