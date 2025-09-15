Netflix negocia hacer una serie sobre “El Hombre Gato” que mató a su mamá y a su tía en Mendoza

La plataforma Netflix estaría negociando para hacer la serie sobre Gil Pereg, más conocido como «El Hombre Gato», quien fue condenado por matar a su mamá y a su tía israelíes en la provincia de Mendoza en 2019. A la espera de conocer más detalles sobre esta producción, el abogado del acusado escribió un libro sobre la vida del hombre, que hace más de un año falleció en la cárcel.

“Este libro no se limita a narrar un caso policial que sacudió a la opinión pública. Es una investigación literaria y testimonial que se adentra en la infancia de Pereg, en sus delirios de identidad, en los vacíos de un sistema judicial que no supo leer las señales y en los prejuicios de una sociedad que suele temer lo que no entiende”, destaca la publicación del defensor Maximiliano Legrand en sus redes sociales.

“La defensa del gato”, así se llama el libro que ya está disponible en versión papel y digital y que el próximo 5 de octubre va a ser presentado en la Feria del Libro de Mendoza.

En la sinopsis se destaca que, en enero de 2019, “dos mujeres israelíes llegaron a Mendoza para visitar a un hijo y sobrino en crisis. Nunca regresaron. Días después, la policía hallaría un escenario tan perturbador como incomprensible: el hombre que se hacía llamar Gil Pereg, rodeado de decenas de gatos, sería acusado de un crimen que parecía desafiar toda lógica. ¿Se trataba de un monstruo criminal, de un enfermo? ¿O de todo eso a la vez?”.

Respecto a la posible serie, el abogado conversó con el medio Mendoza Post y confirmó que está en diálogo con la productora de Sebastián Ortega y Netflix para llevar a la pantalla chica la vida de Pereg.

Según comentó Legrand, desde hace tiempo están en rotativas con varias productoras, pero muchas conversaciones se cayeron luego de que en julio de 2024 haya muerto el acusado en la prisión.