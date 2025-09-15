Trabajo detectó «graves incumplimientos en seguridad laboral» en La Rural de Santa Rosa

Ante una denuncia formulada por la presencia de trabajadores en situación de riesgo en la obra ubicada en el predio de la Rural de Santa Rosa, la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa tomó inmediata intervención en el lugar. En este predio la firma Carrefour construye un hipermercado.

Agentes de la Dirección General de Inspecciones se hicieron presentes –el sábado- en el lugar y tras constatar múltiples infracciones, dispusieron la suspensión inmediata de las tareas.

Sin embargo, durante este lunes 15, un nuevo aviso alertó sobre la persistencia de las mismas condiciones: trabajadores desarrollando tareas a 8 o 9 metros de altura sin las medidas de protección adecuadas. Personal de la Dirección de Inspecciones volvió a intervenir y corroboró que la situación continuaba sin cambios.

El director de Inspección de la Secretaría de Trabajo, Gerardo Salvadori, alertó que “no observamos interés por parte de las empresas ni de la obra en general de acatar la suspensión de tareas y acondicionar las medidas de seguridad para que los trabajadores en altura puedan desempeñar sus funciones con sistemas de protección contra caídas”.

“El sábado observamos insumos absolutamente precarios o inexistentes y comprobamos que había personas sobre vigas sin estar aseguradas, cascos sin sujeción de mentonera y carros elevadores sin medidas mínimas de resguardo”, narró.

FALTA DE CAPACITACIÓN

Asimismo, remarcó la falta de capacitación de los trabajadores y la ausencia de un responsable de seguridad en altura, figura exigida por la Resolución 61 que ya cuenta con un año de vigencia.

“De este modo es imposible garantizar condiciones seguras de trabajo. Incluso con el inspector presente, y pese a la orden de suspensión, las tareas continuaban. A metros de distancia, una viga cayó desde ocho metros de altura y cortó un cable eléctrico, lo que pudo haber derivado en una tragedia”, agregó.

La Secretaría de Trabajo advirtió que se trata de una situación de grave descontrol y riesgo en una obra donde participan empresas con evidente falta de coordinación. En este marco, el organismo provincial reafirma su compromiso de velar por la seguridad de las y los trabajadores, haciendo cumplir la normativa vigente y aplicando las sanciones que correspondan frente a los incumplimientos detectados.