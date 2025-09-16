Alquileres para el verano suben 25%: ¿cuánto costará alquilar un alojamiento?

Los alquileres temporarios en Mar del Plata tendrán esta temporada de verano un incremento de 25% respecto del año pasado, con precios desde $300 mil por semana, informó el Colegio de Martilleros de la ciudad bonaerense.

«Ante consultas que estamos teniendo, y porque sabemos que tenemos competencia muy fuerte de los países vecinos, quisimos adelantarnos con esta propuesta de precios sugeridos», dijo el presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Guillermo Rossi.

Señaló que «teniendo en cuenta la inflación interanual por el Índice de Contratos de Locación (ICL) de un 50%, desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata proponemos que los importes locativos sugeridos para esta próxima temporada de verano tengan un incremento del 25% con relación a los del año anterior».

«Este aumento de 25% si bien es un número importante está por debajo de la inflación interanual«, agregó.

Rossi aclaró que los valores son base de referencia que se podrán ir modificando de acuerdo a las características de la propiedad. “Tenemos que manejarnos en un ámbito de prudencia con los precios ya que hay una importante competencia de los países vecinos y por la situación económica”, puntualizó.

Precios en Mar del Plata

-Monoambientes (2/3 personas): semana desde $ 300.000

-Departamentos de 2 ambientes (3/4 personas): semana desde $ 470.000

-Departamentos de 3 ambientes (5/6 personas): semana desde $ 690.000

-Casas de 3 ambientes (5/6 personas): semana desde $ 940.000

El titular del Colegio de Martilleros destacó que, en la Costa Atlántica, Mar del Plata es el lugar de la Costa que mayor oferta extrahotelera tiene. Detalló además que las reservas se toman con el 30% del valor de la estadía.

«Vamos a tener una temporada, un mes de enero importante y febrero también porque tenemos carnavales la tercera semana. Creemos que va a ser una temporada pareja», concluyó.