Castense se consagró campeón sudamericano de fisicoculturismo en Brasil

Tres físicoculturistas pampeanos alcanzaron buenos resultados en el campeonato Sudamericano de físicoculturismo y Fitness que se disputó en Brasil.

EL representante legal y dirigente de la WFF Argentina para La Pampa, el atleta Matías Ortega, confirmó los indicadores alcanzados por los atletas que participaron del Sudamericano de físicoculturismo y Fitness WFF que se desarrolló en Sao Pablo, Brasil.

El castense Leo Andrada se proclamó campeón Sudamericano en la categoría Men’s Beach Model (Bermuda), hasta 24 años.

Juan Rosales y Leandro Bahnt en Men’s Beach Model (Bermuda) hasta 1,75 metros, se ubicaron entre los mejores atletas de Sudamérica.

La próxima competencia es el Argentino WFF 2025 en Lules (Tucumán) el 5 de octubre.