Controles de tránsito en La Pampa: Detectaron 14 alcoholemias positivas

La Policía de La Pampa conjuntamente con el equipo de Prevención y Protección Vial y las áreas de Tránsito municipales desarrollaron –durante el fin de semana- operativos preventivos y de control vehicular en rutas y localidades de toda la Provincia.

En total se realizaron 1.176 pruebas de alcoholemia, de las cuales 14 arrojaron resultado positivo. Once de esos casos se enmarcaron dentro del programa Alcoholemia Federal, iniciativa que desde 2022 coordina controles simultáneos en distintos puntos del país, con el objetivo de prevenir siniestros viales asociados al consumo de alcohol.

Cinco de los resultados positivos se registraron sobre la Ruta Nacional N° 5, tres en el Puesto Caminero Catriló y dos frente a la base de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en un operativo conjunto entre personal operativo de la ANSV con el Departamento de Operaciones Policiales. En todos los casos se procedió al secuestro de las licencias de conducir y de los vehículos involucrados.

A estos datos se suman los tres casos positivos detectados durante la semana pasada, dos en la Ruta Nacional N° 5 y uno en la Ruta Nacional N° 35, lo que evidencia la continuidad de este tipo de conductas en diferentes jornadas de control.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se reiteró que estos resultados son preocupantes, ya que reflejan altos niveles de alcohol en sangre entre conductores controlados.

Es importante remarcar que conducir bajo los efectos del alcohol constituye una conducta irresponsable y peligrosa, que pone en riesgo la vida propia y la de todas las personas usuarias de la vía pública.

El Gobierno provincial sostiene una política pública activa en materia de seguridad vial, orientada a la prevención, la reducción de siniestros y la protección de la vida. Además, el día domingo personal del equipo Operaciones Motorizadas, junto a personal de la Unidad Regional I y Unidad Regional II, prestaron colaboración en el marco de la “Bici Peregrinación San José”, para ordenar el tránsito y cuidar de quienes circulaban por el lugar.