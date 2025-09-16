Detectaron casos de Coqueluche en General Pico y reforzaron las medidas preventivas

El Ministerio de Salud confirmó la detección de dos casos positivos y uno sospechoso de coqueluche (tos convulsa) en General Pico. La enfermedad, provocada por la bacteria bordetella pertussis, puede generar cuadros graves, especialmente en lactantes menores de un año.

La directora provincial de Epidemiología, Ana Bertone, explicó que se trata de «una infección respiratoria de transmisión aérea y su inicio suele confundirse con un resfrío común por sus síntomas (fiebre leve y congestión nasal) pero evoluciona hacia accesos intensos de tos que pueden dificultar la alimentación, provocar vómitos y, en casos severos, comprometer la función respiratoria”.

Desde la cartera sanitaria se recordó que la principal herramienta de prevención es la vacunación y, en este sentido, Bertone señaló que “las dosis están disponibles en todos los centros de salud de la Provincia, son gratuitas y forman parte del calendario obligatorio”.

“Están indicadas para la población pediátrica y para personas gestantes a partir de la semana 20 de embarazo”, agregó.



Recomendaciones para la comunidad

– Mantener el calendario de vacunación al día, especialmente en niños y embarazadas.

– Consultar ante episodios de tos que dificulten la alimentación o provoquen vómitos, sobre todo en lactantes.

– Evitar el contacto con niños pequeños si se presentan síntomas compatibles.

– Ventilar los ambientes regularmente.

– Realizar lavado frecuente de manos.



El Ministerio de Salud continúa con la vigilancia epidemiológica y refuerza las acciones de prevención en la zona.