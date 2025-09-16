miércoles 17, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
En Castex, presentaron maquinarias y entregaron créditos y certificados a emprendedores

117aniversario vegamarita maquinacoser ecomercado 16setiembre2025

En las instalaciones del Eco Mercado Municipal se presentaron maquinarias adquiridas con financiamiento de programas provinciales, se habilitó una sala para capacitaciones y rondas de negocios, se entregaron certificados de una capacitación dictada para emprendedores y se otorgaron créditos del Fondo de Recupero local para nueve emprendedores por un monto de $ 6,3 millones. La actividad estuvo enmarcada en el cronograma de eventos programados para conmemorar el 117 aniversario de Eduardo Castex.

El director de Medio Ambiente, Camilo Ordoñez, presentó una chipeadora adquirida con fondos del programa Mejoramiento de Parque Automotor que financia el gobierno provincial, y el director de Producción, Inversión y Modernización, Martín Ortelli, hizo lo propio con las máquinas de coser que se compraron con aportes del programa provincial “Participación comunitaria”, que se utilizarán en el emprendimiento de marroquinería.

CERTIFICADOS

La directora de Recursos Humanos local, Viviana Loizaga, encabezó el acto de entrega de los certificados a emprendedores locales que realizaron la capacitación “Vendé lo que hacés”, que se dictó a través de la plataforma virtual de la Fundación Banco de La Pampa.

117aniversario capacitacion certificados emprendedores 16setiembre2025

CRÉDITOS LOCALES

Los créditos de la Línea de Recupero se autosustentan con el pago de las cuotas de anteriores beneficiarios de los préstamos municipales. En esta oportunidad se entregaron $ 6,3 millones para los emprendedores Ariel Casalegno (Informatica), Betina Cisneros (Costura), Cristina Colombatti (medio de comunicación), Néstor Miolano (despensa), Franco Monserrat (rotiseria), Martín Pérez (escuela deportiva), Claudia Rematar (vivero), Federico Rincón (panadería) y Magalí Rolhaiser (estetica).

117aniversario ortellimartin creditos emprendores 16setiembre2025

