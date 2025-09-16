Ferrán convocó a marchar en defensa de las las universidades públicas

En el marco del 67° Aniversario de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), éste domingo se realizó una Correcaminata en el Campo UDEP (Unidad Didáctica Experimental y Productiva) de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) en General Pico.

El decano de la FCV, Abelardo Ferrán, estuvo acompañando al rector de la UNLPam, Oscar Alpa, la vicerrectora, María Ema Martín, y demás autoridades de la Casa de Estudios.

«Una de las características de la Universidad Pública es que se integra a la sociedad a través de diferentes actividades, esta correcaminata es una de ellas, se realiza todos los años en General Pico y Santa Rosa”, dijo el candidato a diputado nacional de Defendemos La Pampa.

“Aquí, desde hace muchos años se lleva adelante en el Campo Escuela de la Facultad, ya que es un lugar muy bonito, cuidado y para disfrutar», comentó el decano de Veterinarias, añadiendo que también allí se recibe a los colegios, en actividades con los animales”, agregó.

Consultado por el desfinanciamiento nacional y la importancia de apoyar a la universidad pública, Ferrán sostuvo: «es muy importante que la sociedad nos acompañe en la movilización del próximo miércoles ya que es un activo sumamente importante de nuestro país, está el potencial de formación de recursos humanos de altísima calidad y éste (Campo) es un claro ejemplo, acá tenemos toda la infraestructura necesaria para brindar una educación de calidad, eso exige dedicación, esfuerzo».

La defensa de La Pampa en el Congreso

Abelardo Ferrán es, además, candidato a diputado nacional por el Frente Defendemos La Pampa, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre se refirió al trabajo para no perder derechos.

“Nosotros tenemos la postura de defender los derechos permanentemente, y una forma es a través de las movilizaciones que necesitamos para que respalden el accionar de los diputados y diputadas que van a tratar el veto, el próximo 17″, destacó.

«La Elección del 26 de octubre es muy importante, no es solo un diputado más en La Pampa, debería ser un diputado más por provincia, mínimamente, para terminar con la posibilidad de que los vetos prosperen, y que la defensa de la Universidad Pública no necesite de esta lucha permanente en contra un gobierno que vive destruyendo derechos», finalizó.