Inscriben para cubrir cargos docentes en 25 de Mayo y Colonia Barón

Las inscripciones se reciben desde este martes 16, en los correos electrónicos de los Tribunales de Clasificación: [email protected] y [email protected] , según corresponda.

La Dirección General de Personal Docente informó que una de las convocatorias refiere al cargo de Secretario de Primera, Modalidad Interino, para la localidad de Colonia Barón. La otra convocatoria corresponde con el cargo de Director de Segunda Doble Turno, Modalidad Interino para la localidad de 25 de Mayo.

Las personas interesadas podrán presentar su inscripción a través del correo electrónico a los Tribunales de Clasificación de Educación Inicial y Primaria, y Educación Secundaria, según corresponda.