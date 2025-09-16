“Las maldiciones”, la nueva miniserie argentina que arrasa en Netflix

“Las maldiciones” es un thriller político y un drama familiar que se estrenó recintemente en Netflix, y que en un puñado de días se convirtió en una de las producciones más vistas de la plataforma.

La serie argentina, basada en la novela homónima de la escritora Claudia Piñeiro, fue creada por Daniel Burman y está protagonizada por Leonardo Sbaraglia. Cuenta con tres episodios y ha resultado un verdadero éxito hasta el momento.

De qué trata “Las maldiciones”

La historia se centra en un ambicioso gobernador de una provincia del norte de Argentina que se encuentra en una encrucijada. Justo cuando se está debatiendo una ley crucial relacionada con la explotación de litio, su hija es secuestrada por uno de sus hombres de confianza. El secuestro lo obliga a elegir entre su poder político y el amor por su familia, desnudando las intrigas, secretos y mentiras que se esconden en la alta esfera política. La serie explora la idea de las «maldiciones» que se transmiten de padres a hijos.

¿Quiénes actúan?

El elenco principal de la miniserie está compuesto por:

-Leonardo Sbaraglia (como el gobernador Fernando Rovira)

-Gustavo Bassani (como Román Sabaté)

-Alejandra Flechner

-Mónica Antonópulos

-Francesca Varela (como Zoe Rovira, la hija del gobernador)

Además, cuenta con la participación especial de Emiliano Kaczka, Osmar Núñez, Nazareno Casero, María Ucedo, César Bordón, Pablo Isasmendi y Roberto Suárez.