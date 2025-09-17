Argentina Open To Work en Linkedin: se perdieron 334 empleos por día en la era Javier Milei

Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023, hasta finales de junio de 2025, en Argentina se han perdido 334 empleos asalariados registrados por día. La cifra surge del último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que contabilizó una baja total de 189.608 puestos de trabajo en ese período de 568 días.

Esta sangría en el mercado laboral formal tiene un correlato directo en la actividad de las redes sociales profesionales. Según supo Noticias Argentinas, el aumento de despidos y la falta de nuevas contrataciones en sectores clave se traduce en un incremento visible de la actividad en plataformas como LinkedIn, donde miles de usuarios actualizan sus perfiles y activan la búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

El «efecto LinkedIn»: la otra cara de la recesión

La pérdida de empleo, lejos de ser solo una estadística, refleja un fenómeno social que tiene su epicentro en las plataformas digitales de búsqueda de trabajo.

–Sectores en crisis: La caída del empleo registrado durante la era Milei ha sido particularmente brutal en rubros como la Construcción, que perdió 61.264 puestos, y la Industria manufacturera, con 35.211 empleos menos. A nivel provincial, distritos como la Ciudad de Buenos Aires y Chubut lideraron las caídas en el último mes.

–Aumento de la actividad online: Cada despido en estos sectores impulsa a los trabajadores a volcarse a LinkedIn y otras plataformas. Se multiplican los perfiles con la insignia «Open to Work» (Abierto a trabajar), aumentan las publicaciones sobre búsquedas activas y crece la interacción en la red, convirtiéndola en un termómetro en tiempo real de la crisis laboral.

–Un reflejo de la estadística: Mientras los informes como el de CEPA cuantifican la magnitud de la crisis con datos duros, un simple vistazo a la actividad en LinkedIn ofrece la cara humana de esa estadística: la de miles de profesionales y trabajadores en busca de reinsertarse en un mercado laboral en plena contracción.