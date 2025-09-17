Caso Epifanio: Una audiencia inédita en la Justicia pampeana

Por primera vez, la Justicia pampeana realizó una audiencia de prueba jurisdiccional para el «reacondicionamiento de las muestras y/o elementos secuestrados”. Fue en la causa penal donde se investiga el doble homicidio del matrimonio conformado por Héctor Luis Epifanio y Graciela Aurora Torrent, ocurrido el 11 de julio de 2013.

¿Qué significa eso? Que medio centenar de pruebas que se habían recolectado hace más de una década –durante la investigación del hecho– se reacondicionaron en base a los estándares actuales de recolección de indicios; incorporándose los datos a los formularios único de cadena de custodia y de rotulación, según las pautas fijadas en el “Protocolo unificado de los Ministerios Públicos de la República Argentina” y el “Manual de actuación en el lugar del hecho y/o escena del delito”.

¿Por qué se hizo eso? Porque cuando ocurrieron los crímenes no existían esos estándares en la investigación penal. Es decir, no regían los protocolos vigentes y las pruebas y/o indicios eran incorporadas al expediente de otra manera.

Con la creación en 2017 de la Agencia de Investigación Científica, dependiente de la Procuración General, y con dicha protocolización desde 2019 –actualizada en 2021 y 2023–, los procesos de custodia mejoraron sustancialmente a fin de asegurar las garantías técnicas y jurídicas de las evidencias.

Si bien está previsto que haya otras audiencias similares para concluir con el reacondicionamiento de las evidencias, en esta primera el personal de la AIC reembolsó y reetiquetó medio centenar de pruebas recolectadas en 2013 y para ello trabajó con guantes, delantales, barbijos y cofias para no contaminarlas; mientras las distintas partes que intervienen en el caso observaron el procedimiento también protegidos con barbijos.

Esta novedad se produjo porque la investigación del doble homicidio se reabrió a partir de la actualización de la base de datos del Laboratorio de Genética Forense –dependiente del Ministerio Público Fiscal y a cargo de Cecilia Bobillo–, y el hallazgo de coincidencias entre el perfil genético encontrado en una de las pruebas recolectadas en 2013 con el de un imputado que está cumpliendo una condena a 20 años de prisión.

Con la implementación del formulario único de cadena de custodia y la rotulación se logra garantizar “la representatividad, identidad e integridad de las evidencias que posteriormente se incorporan como prueba en los procesos penales”. En esa documentación se describe el indicio hallado, la fecha y el lugar de su recolección y los nombres del fiscal/a interviniente y del responsable de recibir ese paquete, entre otros datos. O sea que se realiza una trazabilidad precisa de la prueba.

La audiencia de prueba jurisdiccional, que se realizó en el Centro Judicial de Santa Rosa, estuvo presidida por la jueza de control María Florencia Maza y, además, participaron el fiscal general Guillermo Sancho; los defensores/as oficiales Paula Arrigone, Silvina Blanco Gómez y Juan José Hermúa; el defensor particular Mariano Gastón Gualpa; el jefe de la sede Santa Rosa de la AIC, Luciano Merini; y personal de ese organismo (María Florencia Angeleri, Cristian Sebastián Bernón, Paola Beatriz Menghi y Roberto García).

Ese tipo de prueba está previsto en el artículo 264 del Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa. El texto señala que el M.P.F. y las partes podrán solicitar al jueza de control “cuando existiera alguna otra razón que, teniendo en consideración el transcurso del tiempo, pueda dificultar la conservación de la prueba”.