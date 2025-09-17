miércoles 17, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

¿Cómo votaron los pampeanos?: Ardohain y Maquieyra defendieron los vetos de Milei

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Ardohainmartin diputado pro 17setiembre2025

La Cámara de Diputados de la Nación rechazó esta tarde los vetos del presidente Javier Milei a ley de emergencia del Hospital Garrahan y el financiamiento a las universidades.

En el recinto, la iniciativa cosechó el respaldo de 174 diputados y la negativa de 67, mientras que dos se abstuvieron. Los representantes de La Pampa Ariel Rauschenberger y Varinia Marín, ambos de Unión por la Patria, y Marcela Coli (Democracia por Siempre-UCR) votaron a favor del rechazo al veto al financiamiento a las universidades.. En contra lo hicieron los pampeanos del PRO, Martín Ardohain y Martín Maquieyra.

De la misma manera votaron la ley de emergencia pediátrica, que garantiza fondos para el hospital Garrahan. Rauschenberger, Marín y Coli estuvieron dentro de los 181 votos positivos, mientras que Ardohain y Maquieyra se ubicaron entre los 60 negativos. En este caso, hubo solo una abstención.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Tecnohuose banner setiembre2025Sancorseguro banner setiembre2025 lateral
Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 15setiembreExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533Antar banner abril2025