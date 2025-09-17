¿Cómo votaron los pampeanos?: Ardohain y Maquieyra defendieron los vetos de Milei

La Cámara de Diputados de la Nación rechazó esta tarde los vetos del presidente Javier Milei a ley de emergencia del Hospital Garrahan y el financiamiento a las universidades.

En el recinto, la iniciativa cosechó el respaldo de 174 diputados y la negativa de 67, mientras que dos se abstuvieron. Los representantes de La Pampa Ariel Rauschenberger y Varinia Marín, ambos de Unión por la Patria, y Marcela Coli (Democracia por Siempre-UCR) votaron a favor del rechazo al veto al financiamiento a las universidades.. En contra lo hicieron los pampeanos del PRO, Martín Ardohain y Martín Maquieyra.

De la misma manera votaron la ley de emergencia pediátrica, que garantiza fondos para el hospital Garrahan. Rauschenberger, Marín y Coli estuvieron dentro de los 181 votos positivos, mientras que Ardohain y Maquieyra se ubicaron entre los 60 negativos. En este caso, hubo solo una abstención.