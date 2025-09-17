miércoles 17, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
En Castex, una mujer fue hallada sin vida en su casa

Aic peritos fallecimiento castex 17setiembre2025

La policía y personal de la Agencia de Investigaciones Científicas (AIC) de Santa Rosa trabajaron en una casa ubicada sobre la calle Estanislao Zeballos, entre calles Eva Perón y Domingo Savio, de Eduardo Castex. La mujer “hace algunos días” que se encontraba sin vida en el interior del inmueble, indicaron fuentes policiales.

Los vecinos alertaron a la policía que “hacía unos días” que no veían a la vecina castense, y percibían “olores nauseabundos” del interior de la casa.

La policía constató el fallecimiento y solicitó la presencia de los peritos santarroseños para determinar “las reales causales” del deceso.

Aic fallecimiento castex 17setiembre2025

El cuerpo fue trasladado a la morgue para que le practiquen la autopsia, donde se constataran los motivos que provocaron el fallecimiento.

“Momentáneamente no hay indicios de factores externos, y todo indica que se trató de una muerte natural”, indicaron fuentes consultadas en el sitio donde se realizaron los peritajes.

