Formalizaron a policía que hirió a un joven con postas de goma en General Pico

Alejandro Gilardenghi, juez de control de General Pico, le formalizó una Investigación Fiscal Preparatoria a un policía acusado de provocarle varias heridas con postas de goma a un joven a la salida de un local nocturno de la ciudad norteña.

En el marco de una audiencia de formalización de la Investigación Fiscal Preparatoria que se desarrolló en los Tribunales de General Pico, el magistrado le inició una causa penal un policía, acusado de haberle disparado con balas antitumulto a un joven a la salida de la “Cantina del Pela”, un conocido local nocturno, que funciona en la calle 9, en cercanías al acceso.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 16 de junio pasado, a la salida de la Cantina cuando un joven fue alcanzado por los perdigones de las postas de goma que habría disparado el policía imputado. El damnificado habría tenido un altercado con los efectivos y el imputado le habría efectuado tres disparos. Los perdigones dieron en la espalda del denunciante, quien tuvo que quedar internado en el Hospital Gobernador Centeno, con lesiones claramente visibles.

El juez le formalizó una investigación por el delito de lesiones graves, agravadas por tratarse de un integrante de la fuerza policial y por el uso de arma. Además, el juez Gilardenghi le dictó una restricción de acercamiento, contacto y comunicación con la víctima, hasta la finalización del proceso judicial.