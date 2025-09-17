miércoles 17, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Jornada de forestación en el Parque de la Prehistoria de Castex

Hoy se realizó una jornada de forestación en el Parque de la Prehistoria, con la participación de los asistentes a los programas provinciales Eliminación de Barreras y Cumelén. La actividad también estuvo enmarcada en la conmemoración del 117 aniversario de Eduardo Castex, y los participantes plantaron fresnos americanos, cerezos de jardín y fresnos rojos.

El director de Medio Ambiente local, Camilo Ordoñez, explicó que este evento culminó “un proceso de forestación, que se extendió todo el año, donde colocamos 321 nuevos ejemplares en toda la ciudad”.

El funcionario municipal detalló que se plantaron cerezos de jardín, espumillas, lapacho amarillo, álamos piramidales, caldenes y barbas de chivo en el acceso Rubén Marin, en el Sendero de las Especies y Paseo de la Salud René Favaloro, en la Plazoleta Héroes de Malvinas y también se realizó una cortina forestal en el Basurero municipal.

También destacó que en este mismo período, en el vivero municipal se entregaron 78 fresnos. “Esto significa que tenemos 399 nuevos árboles en solo un año en la ciudad”, concluyó.

