Producción aumentó los montos de los créditos promocionales para puesteros oesteños

Se determinó una suma de 10 millones de pesos por beneficiario en el marco del Fondo Común Solidario de Desarrollo Rural y Familiar, destinada a financiamiento para infraestructura, equipamiento y capital de trabajo en zonas rurales.

La Dirección de Asistencia Técnica y Financiera incrementó los montos establecidos por la Ley N° 2529 destinados a financiar proyectos para los puesteros de los Departamentos Chalileo, Chicalcó, Puelén, Limay Mahuida y Curacó, alcanzando ahora un monto de hasta $ 10.000.000 por beneficiario y de hasta $ 5.000.000 para Capital de Trabajo.

La directora de Asistencia Técnica y Financiera, Eugenia Borges, manifestó que se implementó una actualización en los montos de los créditos, para que la herramienta financiera «resulte de utilidad para los productores del oeste pampeano, al momento de realizar mejoras en infraestructura en sus campos, como satisfacer necesidades de capital de trabajo”.

Por su parte, el director de Ganadería, Marcelo Lluch, destacó la importancia de la herramienta para seguir acompañando a los pequeños puesteros, “como lo hemos venido haciendo durante el año 2024 y 2025 con el fin último de mejorar su calidad de vida”.

Estos son créditos promocionales con una tasa de interés fija de un 10%, a devolver en 4 años, otorgados directamente por el Ministerio de la Producción, para «mejorar las condiciones de vida de los puesteros del oeste pampeano”.

Como requisito se exige que el solicitante tenga como máximo la cantidad de 200 cabezas madres y que la actividad de cría sea la principal fuente de ingresos del solicitante. Asimismo, no podrá contar con ingresos provenientes de regalías ni ser funcionario en ninguno de los niveles.

El solicitante puede acceder a la línea directamente con una caja de ahorro bancaria (sin costo). Se agrega que para los créditos de hasta 5 millones se puede acceder a sola firma del solicitante, mientras que para obtener el crédito de 10 millones de pesos es requisito presentar una garantía.

Este crédito permite financiar múltiples inversiones, entre ellas: mejoras y/o ampliación de instalaciones; inversión en máquinas, equipos y/o herramientas nuevas o usadas; reproductores machos y hembras; vivienda familiar; infraestructura rural (alambrados, aguadas, galpones, etc); conectividad; energías renovables; capital de trabajo necesario para llevar adelante el proyecto, el que debe cumplir con el encuadre legal y técnico y ser económica y financieramente viable, por contribuir a una mejora real en la calidad de vida del puestero ocupante y su grupo familiar.

Para más información:

Dirección de Ganadería:

Celular / WhatsApp: 2954 -648167

Correo Electrónico: [email protected]

Dirección de Asistencia Técnica y Financiera:

Celular / WhatsApp: 02954-291059.

Correo Electrónico: [email protected]