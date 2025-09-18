Bensusán: “Castigan a La Pampa por no someterse al juego de Milei, Caputo y Sturzenegger”

El senador nacional Daniel Bensusán (PJ La Pampa) dijo que ‘Milei y sus secuaces nos acusan de querer transformar recursos para emergencias en fondos de libre disponibilidad, y saben que nos están mintiendo’, para fundamentar su voto rechazando el veto presidencial a la garantía de Aportes del Tesoro Nacional para todas las provincias.

Advirtió que La Pampa, al igual que otras provincias, no recibió aportes de ATN en 2024 ni en lo que va de 2025, pese a los pedidos formales del gobernador Sergio Ziliotto. “Eso no es un error técnico. Es una decisión política, de castigar al pueblo pampeano porque no nos queremos someter al juego de Milei, Caputo y Sturzenegger”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó el relato oficial del superávit fiscal: “¿Una familia puede decir que está ahorrando si los chicos no van a la escuela o si la abuela deja de tomar sus remedios, pero la plata sigue guardada en el banco? Ese es el ‘superávit’ de Milei. Y la casa que se cae a pedazos son todos los argentinos que ya no aguantan más esta forma de gobernar”.