Caleufú: Denunció que sufrió un robo para cobrar una indemnización y terminó detenido

Un hombre -oriundo de Mendoza- denunció que sufrió un robo a mano armada en la ruta provincial 4 y que los autores se fugaron con su camioneta Nissan Frontier. El hecho inicialmente provocó un operativo cerrojo en todo el norte pampeano, pero con el transcurrir de la investigación se determinó que “fue una farsa” para “cobrar el dinero de la compañía aseguradora”.

El hecho ocurrió el jueves –aproximadamente a las 15.40 horas- cuando un hombre –de 50 años- proveniente de Mendoza, denunció que fue víctima de un violento asalto en la ruta provincial 4, a aproximadamente dos kilómetros del acceso a Caleufú, publicó Infopico.

El denunciante relató que dos personas armadas lo interceptaron y le sustrajeron la camioneta Nissan Frontier. La policía rápidamente inició un operativo cerrojo en todo el norte pampeano, afectando a una importante cantidad de policías en rutas y caminos vecinales.

La denuncia provocó la intervención del segundo jefe de la Unidad Regional II, González Palleres, y el segundo jefe de la Brigada de Investigaciones, Matías Arias. También se hicieron presentes personal de la Agencia de Investigaciones Científicas (AIC), y efectivos de las localidades de Pichi Huinca, La Maruja y de la División de Seguridad Rural de la UR-II.

UNA FARSA

El avance de la investigación, con la toma de testimonios y la recolección de material fílmico, desmoronó la versión del denunciante, y permitió constatar que el robo nunca se produjo.

El damnificado terminó confesando que su intención era radicar una falsa denuncia para cobrar la indemnización de la compañía aseguradora.

El denunciante quedó demorado en la comisaría de Caleufú, posteriormente fue notificado en libertad, a disposición de la Fiscalía Temática en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública, a cargo de Matías Juan, acusado del delito de “Falsa denuncia”.