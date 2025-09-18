jueves 18, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Finalizaron los Juegos Deportivos Pampeanos PCD 2025

Jdp pcd basquet masculino festejo 18setiembre2025

Los II Juegos Deportivos Pampeanos PCD finalizaron –este jueves- en Santa Rosa, con la participación de 200 atletas de toda la provincia. El certamen fue organizado por la Subsecretaría de Deportes de La Pampa, y tuvo como escenarios las canchas del Polideportivo Butaló, la pista de solado sintético del Parque Don Tomás y el club Argentino de la capital pampeana.

En fútbol femenino PCD se coronó campeón Santa Rosa, representando a la Zona VII, aventajando a Toay-General Acha de la Zona 9, y General Pico, de la Zona V.

Jdp pcd futbol masculino 18setiembre2025

En fútbol masculino PCD se impuso Santa Rosa, de la Zona VII, seguido por Rancul, de la Zona 1, y el equipo de General Pico A, de la Zona V. Cuarto quedó General Pico B y quinto, el plantel de la Zona IX, compuesto por futbolistas de Toay y General Acha.

En básquetbol intelectual el primer puesto fue de General Pico, de la Zona V, escoltado por un equipo de Toay y General Acha, que representaron a la Zona IX, y Santa Rosa, de  Zona VII. Cuarto y quinto fueron General Pico B y General Pico C (Zona V) y sexto la Zona IV, con un plantel compuesto por jugadores de Colonia Barón, Villa Mirasol y Catriló.

Jdp pcd basquet 18setiembre2025

En básquetbol silla de ruedas 3×3 se adjudicó el primer puesto Santa Rosa, de la Zona V, delante de General Pico, de la V.

En atletismo masculino primero fue Rancul, de Zona I, superando a Santa Rosa, de la VII,  y Miguel Riglos-General Acha, de la IX.

En atletismo femenino ganó Santa Rosa, de la Zona VII,  relegando a 25 de Mayo, de la X, y Riglos-General Acha-Toay, de la IX.

Jdp pcd atletismo 18setiembre2025

En boccia BC3 ganó Lautaro Topfain (Parera) de la Zona I. El podio se completó con Santiago González (Santa Rosa) de la VII y Laos Cornejo (Santa Rosa) de la VII.

En BC2 quedó primero Arian Molina (Ingeniero Luiggi) de la Zona I, aventajando a Victoria Pose (Santa Rosa) de la VII y Julieta Stentenberger (Winifreda) de la VI.

Jdp pcd premios 18setiembre2025

Mientras que en BC1 se adjudicó el primer puesto Alex Martínez (Victorica) de la Zona VI; y en BC4 ganó Valentín Giménez (Santa Rosa) de la VII.

También participaron de forma recreativa Nehemías López (Ingeniero Luiggi) de la Zona I y Malena Sánchez (Doblas) de la Zona IX.

