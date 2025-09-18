Finalizaron los Juegos Deportivos Pampeanos PCD 2025

Los II Juegos Deportivos Pampeanos PCD finalizaron –este jueves- en Santa Rosa, con la participación de 200 atletas de toda la provincia. El certamen fue organizado por la Subsecretaría de Deportes de La Pampa, y tuvo como escenarios las canchas del Polideportivo Butaló, la pista de solado sintético del Parque Don Tomás y el club Argentino de la capital pampeana.

En fútbol femenino PCD se coronó campeón Santa Rosa, representando a la Zona VII, aventajando a Toay-General Acha de la Zona 9, y General Pico, de la Zona V.

En fútbol masculino PCD se impuso Santa Rosa, de la Zona VII, seguido por Rancul, de la Zona 1, y el equipo de General Pico A, de la Zona V. Cuarto quedó General Pico B y quinto, el plantel de la Zona IX, compuesto por futbolistas de Toay y General Acha.

En básquetbol intelectual el primer puesto fue de General Pico, de la Zona V, escoltado por un equipo de Toay y General Acha, que representaron a la Zona IX, y Santa Rosa, de Zona VII. Cuarto y quinto fueron General Pico B y General Pico C (Zona V) y sexto la Zona IV, con un plantel compuesto por jugadores de Colonia Barón, Villa Mirasol y Catriló.

En básquetbol silla de ruedas 3×3 se adjudicó el primer puesto Santa Rosa, de la Zona V, delante de General Pico, de la V.

En atletismo masculino primero fue Rancul, de Zona I, superando a Santa Rosa, de la VII, y Miguel Riglos-General Acha, de la IX.

En atletismo femenino ganó Santa Rosa, de la Zona VII, relegando a 25 de Mayo, de la X, y Riglos-General Acha-Toay, de la IX.

En boccia BC3 ganó Lautaro Topfain (Parera) de la Zona I. El podio se completó con Santiago González (Santa Rosa) de la VII y Laos Cornejo (Santa Rosa) de la VII.

En BC2 quedó primero Arian Molina (Ingeniero Luiggi) de la Zona I, aventajando a Victoria Pose (Santa Rosa) de la VII y Julieta Stentenberger (Winifreda) de la VI.

Mientras que en BC1 se adjudicó el primer puesto Alex Martínez (Victorica) de la Zona VI; y en BC4 ganó Valentín Giménez (Santa Rosa) de la VII.

También participaron de forma recreativa Nehemías López (Ingeniero Luiggi) de la Zona I y Malena Sánchez (Doblas) de la Zona IX.