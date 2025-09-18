jueves 18, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Hamilton lamentó la situación de Gaza, donó dinero y convocó a sumarse a su iniciativa

Hamiltonlewis gaza 17setiembre2025

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton lamentó la situación que se vive en Gaza e informó que realizó una donación para ayudar a la población palestina afectada.

El destacado deportista se sumó así a las voces que se expresan por la crisis humanitaria en Gaza, acorde con sus antecedentes como activista en defensa de los derechos humanos, según la crónica del sitio Newsweek Argentina.

Sus donaciones fueron destinadas a la Media Luna Roja Palestina, Médicos Sin Fronteras y Save the Children.

“Es difícil no sentirse impotente ante tanta tragedia, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay algunas organizaciones increíbles que hacen un gran trabajo para ayudar al pueblo de Palestina, y necesitan fondos para poder hacerlo. Si crees que tienes algo que aportar, te agradecería que te unieras a mí”, resaltó.

